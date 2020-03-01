مورد جدید مثبتی از ویروس کرونا در اردبیل اعلام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: هم اکنون ۵۱ نفر در استان اردبیل به دلیل احتمال ابتلاء به کرونا در مراکز درمانی استان تحت بستری قرار دارند.

به گفته وی از این تعداد هفت بیمار به دلیل بد حال بودن در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که وضعیت جسمانی برخی از آنان چندان مساعد نیست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با بیان که در استان اردبیل تا کنون ۱۰ نفر به صورت قطعی مبتلا به ویروس کرونا هستند، ادامه داد: در ۲۴ ساعت اخیر از نمونه‌های ارسالی به آزمایشگاه مورد جدیدی از مثبت اعلام شدن ویروس کرونا گزارش نشده است.

مردم هشدارهای بهداشتی را جدی بگیرند

اخوان اکبری ادامه داد: با توجه به شیوع بالای ویروس کرونا، از عموم مردم درخواست می‌شود تا در دو هفته آتی بیشتر در منزل‌های خود مانده و از انجام سفرهای برون شهری به ویژه استان گیلان جدا اجتناب کنند.

وی با تأکید بر پرهیز از حضور در تجمع‌ها و اماکن پرتردد از جمله مراکز خرید، افزود: شستشوی مکرر دست با آب و صابون و مراجعه سریع به پزشک در صورت وجود علائم بیماری توصیه می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از راه اندازی آزمایشگاه منطقه‌ای تست ویروس کرونا در شهرستان تبریز نیز خبر داد و افزود: با فراهم شدن شرایط در تلاش خواهیم بود تا پایان هفته جاری آزمایشگاه استانی کرونا در اردبیل راه اندازی شود.