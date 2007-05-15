کمیته های تخصصی پرستاری تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک معاونت سلامت وزارت بهداشت، رئیس کل سازمان نظام پرستاری و اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری، بر تشکیل کمیته های تخصصی تاکید و مقرر شد در این کمیته ها ، پیشنهادات عملیاتی و اجرایی که در حوزه سلامت وزارت بهداشت قابل بررسی و اجرا است، پیگیری کنند و در مواردی که دیگر نهادهای غیر وزارتی هم در حل معضلات دخیل هستند، با هماهنگی های لازم و با تشکیل تیم های ویژه و تخصصی نسبت به حل مشکلات موجود اقدام کنند.

بر اساس این گزارش، مقرر شد حداکثر دو ماه یک بار جلسات مشترکی با حضور معاون سلامت وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری، تشکیل و تیم های ویژه کارشناسی روند فعالیت های خود را گزارش دهند.

در نشست مذکور، اعضای جلسه در خصوص کمبود نیروی پرستاری، ساعت کار کادر پرستاری، سختی کار، تعرفه های خدمات پرستاری و مشکلات نیروهای شرکتی مراکز بیمارستانی، بحث و گفتگو کردند.