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۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۴۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل:

تست یک بیمار مبتلا به کرونا در شهرستان زابل مثبت اعلام شد

تست یک بیمار مبتلا به کرونا در شهرستان زابل مثبت اعلام شد

زابل - رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: از نمونه‌های افراد مشکوک به کرونا در حوزه تحت پوشش این دانشگاه که به انستیتو پاستور ارسال شده بود، امروز نمونه یک فرد ۵۴ ساله مثبت اعلام شد.

هادی میرزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از نمونه‌های افراد مشکوک به کرونا در حوزه تحت پوشش این دانشگاه که به انستیتو پاستور ارسال شده بود، نمونه یک فرد ۵۴ ساله مثبت اعلام شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل افزود: این شخص با بیماریابی پرسنل بهداشتی این دانشگاه شناسایی و با توجه به علائم بیماری در بیمارستان تنفسی «سینا» شهر زابل بستری و تحت درمان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: البته خوشبختانه این بیمار با حال عمومی خوب از بیمارستان مرخص شده و در حال حاضر این فرد و اعضای خانواده اش به صورت روزانه تحت مراقبت نیروهای بهداشتی قرار دارند.

میرزایی تصریح کرد: از ابتدای شروع بحران شیوع ویروس کرونا در کشور، کلیه تمهیدات لازم طبق دستورالعمل‌های ابلاغی در منطقه سیستان اندیشیده شده و بیماریابی و غربالگری گسترده در این منطقه با جدیت ادامه دارد.

وی گفت: از همین رو در حال حاضر بیمارستان تخصصی تنفسی «سینا» زابل با امکانات و تجهیزات کامل با وجود به بهره‌برداری نرسیدن رسمی در حال پذیرش بیماران مشکوک به ویروس کرونا در منطقه سیستان است.

کد مطلب 4867444

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