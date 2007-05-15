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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

رئیس فراکسیون وفاق مجلس در گفتگو با مهر:

با استیضاح کنندگان فرشیدی برخورد تهدید آمیز می‌شود/ همه تلاش خود را برای ناکامی استیضاح به کار گرفته‌اند

با استیضاح کنندگان فرشیدی برخورد تهدید آمیز می‌شود/ همه تلاش خود را برای ناکامی استیضاح به کار گرفته‌اند

سید محمد میرمحمدی گفت: با استیضاح کنندگان و نمایندگان حامی استیضاح فرشیدی برخوردهای تهدیدآمیز یا تطمیع آمیز می‌شود ولی بر این باورم که این افراد فردا که استیضاح وزیر آموزش و پرورش رای می‌آورد، پاسخ قاطع نمایندگان را دریافت می‌کنند .

سید محمد میرمحمدی، نماینده مردم قم و رئیس فراکسیون "وفاق" مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آنچه که وی ان را "فشارهای غیررسمی به نمایندگان در جریان استیضاح قریب الوقوع فرشیدی" توصیف می کرد، گفت: تمام تلاش سیاستگذاران مجلس و لابی های قدرت، بکار گرفته شده  تا این وظیفه نظارتی مجلس انجام نشود و ابتر بماند.

وی افزود: در جلسه فردا، پس از ارائه مطالب استیضاح کنندگان و پاسخ وزیر، بسیاری از نکات پشت پرده مشخص خواهد شد.

میرمحمدی عمده ترین دلیل استیضاح را طرح سئوالات موهن در آزمون فرهنگیان و وجود تفکرات تایید کننده این سئوالات در وزارت آموزش و پرورش توصیف کرد.

کد مطلب 486751

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