شهروندان تا عادی شدن شرایط جهت زیارت اهل قبور مراجعه نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، توفیق سرفراز با بیان اینکه هر روز و بطور مستمر بخش های مختلف آرامستان بهشت محمدی شامل غسالخانه، سالن انتظار، سرویس های بهداشتی، مبلمان پارکی و همچنین نمازخانه ضدعفونی و گندزدایی می شود، اظهار داشت: تا عادی شدن شرایط شهروندان در روزهای دوشنبه و پنج شنبه جهت زیارت اهل قبور مراجعه نکنند.

وی افزود: ویروس کرونا که از هفته گذشته در سطح کشور شیوع یافته و باعث شد که براساس ابلاغ های وزارت بهداشت تمهیدات و اقداماتی از سوی اکثر سازمانها و مناطق تابعه شهرداری صورت گیرد.

رئیس سازمان آرامستان های شهرداری سنندج ادامه داد: با توجه به اینکه اغلب مراجعه کنندگان به این سازمان جهت امورات کفن و دفن و همچنین زیارت اهل قبور در رنج بالای سنی هستند واحتمال ابتلا به این ویروس را دارند مقرر گردید تا عادی شدن وضعیت روزهای دوشنبه و پنج شنبه جهت زیارت اهل قبور به این سازمان مراجعه نکنند.

سرفراز یادآور شد: در راستای حفظ سلامت مراجعه کنندگان به آرامستان بهشت محمدی بخش های مختلف این آرامستان شامل غسالخانه، سالن انتظار، سرویس های بهداشتی، مبلمان و همچنین نمازخانه به صورت مستمر ضدعفونی و گندزدایی می شود.

وی از شهروندان سنندجی که در هفته گذشته جهت زیارت اهل قبور به این سازمان مراجعه نکردند تقدیر و تشکر کرد و بیان کرد: نیروهای این سازمان در دو شیفت کاری در آماده باش هستند و امورات کفن و دفن اموات را انجام خواهند داد.