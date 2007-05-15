تخریب هتل بین المللی تهران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اقدام که یکی از بزرگ ترین عملیات های تخریب در شهر تهران محسوب می شود با تفاهم نامه ای که توسط شرکت مخابرات با شهرداری منطقه به امضا رسیده است از اوایل فروردین 86 تحویل این منطقه شد تا تسطیح محل، اصلاح گذر و عقب نشینی اقدام و بقیه زمین به منظور برنامه های تعیین شده شرکت مخابرات در اختیار وی قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، روند تخریب این مجموعه از هفته های گذشته شروع شده و در صورتی که مشکل خاصی ایجاد نشود تا مرداد امسال به پایان می رسد.

هتل بین المللی تهران که در طول جنگ تحمیلی در اختیار هموطنان جنگ زده قرار داشت پس از پایان آن و بازگشت هموطنان جنگ زده به شهرهای خود، تخلیه و به شرکت مخابرات فروخته شد.

این شرکت در ابتدای امر می خواست با انجام تغییراتی در بافت داخلی ساختمان استفاده بهینه از آن دارد که در بررسی های انجام شده مشخص شد نوع سازه این بنا از استحکام کافی برخوردار نبوده و مرمت و احیای آن صرفه اقتصادی ندارد. به همین علت این ساختمان بار دیگر رها شد و چهره ناهمگون و زشتی را به این محدوده از منطقه تحمیل کرد تا اینکه با تغییر مدیریت شهرداری منطقه 7 و به دنبال اعلام نارضایتی های متعدد شهروندان و ساکنان از مشکلات این ساختمان از قبیل وجود زباله و حیوانات موذی و آلودگی های ناشی از آن، اسکان معتادان و... به صورت یکی از دغدغه های مهم شهردار در دستور کار وی قرار گرفت.

البته این موضوع از سوی شهرداران سابق نیز اعلام شده بود اما در این دوره با پیگیری های مصرانه و با جدیت بیش از پیش منجر به برپایی جلسات متعدد با مسئولان شرکت مخابرات شد که نتیجه آن پس از صرف روزها رایزنی برای تعیین تکلیف این ملک پیشنهاد شرکت مخابرات به شهرداری منطقه 7، پذیرش تخریب کامل ملک بود که این موضوع پس از بررسی کارشناسانه از سوی مسئولان شهرداری مورد قبول واقع شد و از این طریق یکی از بزرگ ترین معضلات منطقه با پیگیری و پافشاری شهرداری منطقه صورت پذیرفت.