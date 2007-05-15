دوخبر کوتاه هنری از زنجان

- به گزارش مهر، نمایشگاهی از آثار نقاشی اساتید برجسته‌ جهان از عصر روز دوشنبه در نگارخانه مولانا عاصم زنجانی دایر شده است . این نمایشگاه تا ‪ ۲۹‬اردیبهشت‌ماه امسال از ساعت 9 و 30 دقیقه صبح تا ‪ ۱۳‬و از ‪ ۱۶‬تا 19 ‪ برای بازدید عموم برپا خواهد بود. در این نمایشگاه ‪۵۰‬ اثر از جمله آثار اساتید برجسته جهان در سبک اکسپرسیونیسم به‌نمایش گذاشته شده است.

- حوزه هنری استان زنجان جشنواره‌ یاد و خاطره دوران کودکی با عنوان "بازی با گل" را با هدف ایجاد خلاقیت ذهنی، کشف و شکوفایی استعدادهای نهفته و تقویت ارتباط هنر و هنرمند با اقشار مختلف جامعه برگزار می کند . در این جشنواره، دانش‌آموزان نوجوان زنجانی با استفاده از گل مجسمه‌سازی و بهره‌گیری ‌از ذهن و خلاقیت خود، مجسمه‌ای را به ‌دلخواه با موضوع آزاد طراحی کرده و خواهند ساخت. شرکت در این جشنواره برای تمام نوجوانان آزاد بوده و این قشر علاقه‌مند می‌توانند برای شرکت به محل برگزاری جشنواره مراجعه کنند .در پایان جشنواره به ‪ ۱۵‬اثر برگزیده‌ دانش‌آموزان نوجوان و سایر نفرات شرکت‌کننده جوایزی اعطا می‌شود.