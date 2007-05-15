دوخبر کوتاه هنری از زنجان

- به گزارش مهر، نمایشگاهی از آثار نقاشی اساتید برجسته جهان از عصر روز دوشنبه در نگارخانه مولانا عاصم زنجانی دایر شده است . این نمایشگاه تا ۲۹اردیبهشتماه امسال از ساعت 9 و 30 دقیقه صبح تا ۱۳و از ۱۶تا 19 برای بازدید عموم برپا خواهد بود. در این نمایشگاه ۵۰ اثر از جمله آثار اساتید برجسته جهان در سبک اکسپرسیونیسم بهنمایش گذاشته شده است.
- حوزه هنری استان زنجان جشنواره یاد و خاطره دوران کودکی با عنوان "بازی با گل" را با هدف ایجاد خلاقیت ذهنی، کشف و شکوفایی استعدادهای نهفته و تقویت ارتباط هنر و هنرمند با اقشار مختلف جامعه برگزار می کند . در این جشنواره، دانشآموزان نوجوان زنجانی با استفاده از گل مجسمهسازی و بهرهگیری از ذهن و خلاقیت خود، مجسمهای را به دلخواه با موضوع آزاد طراحی کرده و خواهند ساخت. شرکت در این جشنواره برای تمام نوجوانان آزاد بوده و این قشر علاقهمند میتوانند برای شرکت به محل برگزاری جشنواره مراجعه کنند .در پایان جشنواره به ۱۵اثر برگزیده دانشآموزان نوجوان و سایر نفرات شرکتکننده جوایزی اعطا میشود.
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