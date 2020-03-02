امکانات محدود است/ وفادار به سوگند پزشکی می مانیم

خبرگزاری مهر - گروه استانها- مهدی غلامی: یکی از سوالاتی که شاید این روزها زیاد در فضای مجازی پرسیده میشود این است که بیمارستانهایی که برای پذیرش مبتلایان به کرونا معرفیشدهاند چقدر برای درمان این بیماران آمادگی دارند؟
جدای از ضعفهای مشهود اما، سفیدپوشان جامعه درمانی بدون در اختیار داشتن حداقل امکانات درمانی و تجهیزات خود مراقبتی در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا ویروس قرار گرفتند.
مردم نیز این روزها در مواجهه و برخورد با رسانهها خواستار پاسخ دادن جامعه خبری به این پرسشهای بیجواب هستند که این روزها زیاد در فضای مجازی پرسیده میشود این است که بیمارستانهایی که برای پذیرش مبتلایان به کرونا معرفیشدهاند چقدر برای درمان این بیماران آمادگی دارند؟
امکاناتی که برای مقابله با این بیماری در نظر گرفتهشده کافی است؟ پرستاران و پزشکانی که در این بیمارستانها به بیماران رسیدگی میکنند چقدر در برابر کروناویروس مصون هستند؟
بیمارستان امام خمینی بدون امکانات درخط مقدم
بیمارستان امام خمینی آمل یکی از این مراکز درمانی است که پس از اعلام و مشاهده نخستین نمونههای مشکوک به کرونا ویروس در مازندران از سوی وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی بهعنوان مرکز مستقل شهرستان آمل و شهرهای مرکزی و غرب این استان برای تشخیص ودرمان این میهمان ناخوانده انتخابشده است.
در خدمت بیماران هستیم
شمار زیادی از کادر پزشکی، پرستاری و خدماتی بیمارستان امام خمینی (ره) آمل بابیان اینکه ارائه خدمات به هر نوع بیماری از وظایف اولیه این شغل هست، گفتند: برای مواجهشدن با بیماریهای خاص بهطورقطع و یقین تجهیزات و امکانات خاص خودش را میطلبد.
به گفته این افراد، بیمارستان امام خمینی آمل تنها چند سال از افتتاح آن میگذرد و برخی بخشهای آن از تجهیزات حداقلی هم برخوردار نیست.
وفادار به سوگند به بیمارانیم
یکی از سرپرستاران بخش مراقبتی بیماران کرونا در بیمارستان امام خمینی آمل گفت: همه مابعد از سوگندی که در زمان ورود به حرفه پرستاری خوردیم، همراه بیماران هستیم تا سلامتی آنها بازیابی شود.
فاطمه داخن گفت: اما نکتهای که اکنون همه کادر درمانی و مدیریت این بیمارستان را درگیر کرده، کمبود امکانات خود مراقبتی برای پرستاران و کادر درمانی برای حضور در کنار بیماران و افراد مشکوک به کرونا است.
وی اضافه کرد: همه پرستاران و کادر درمانی بهمانند دیگر شهروندان دارای خانواده هستند و در صورت نبود تجهیزات، اگر انتقالدهنده این ویروس به بیرون از بیمارستان باشند، چه فاجعهای به بار خواهد آمد.
درخواست امکانات داریم
در همین حال فاطمه علی نیا دیگر کادر درمانی در بیمارستان امام خمینی آمل هم گفت: همه پرستاران، خدماتیها و کادردرمانی آماده همه نوع خدمت به بیماران هستند وتا به این لحظه که امکانات حداقلی هم نبود، بدون وقفه ارائه کردند.
وی افزود: تنها مطالبه بهحق کادردرمانی بیمارستان امام خمینی آمل، ارائه امکانات بیشتر تشخیصی ونیز تجهیزات استاندارد و مخصوص خود مراقبتی برای مواجهشدن با بیماران مشکوک و یا تأییدشده کرونا ویروس است.
منتظر عملی شدن قولها هستیم
رئیس بیمارستان امام خمینی آمل هم در این رابطه گفت، از زمانی که این بیمارستان از سوی وزارت بهداشت ودرمان بهعنوان مرکز مستقل بیماران کرونا شناختهشده بلافاصله بخش موردنظر برای پذیرش بیماران مشکوک و یا تأییدشده کرونا ویروس درنظرگرفته شد.
دکتر کریم فلاح افزود: در حال حاضر بخشی از تجهیزات مورد درخواست بیمارستان که تجهیزات خود مراقبتی برای پرستاران بوده با کمک و همراهی خوب مجمع خیران و انجمن حمایت از زندانیان شهرستان خریداری و در اختیار بیمارستان قرارگرفته است.
وی اضافه کرد: تجهیزاتی که برای شناسایی دقیق بیماران مشکوک به کرونا ویروس و کیتهای تشخیصی که در برخی مراکز کشور وجود دارد و این بیمارستان از آن بیبهره است، موردنیاز است که امیدواریم در روزهای آینده این امکانات به بیمارستان امام خمینی آمل اختصاص داده شود.
شهرستان آمل دارای ۴ بیمارستان دولتی و بیش از ۴۱۳ هزار نفر جمعیت است و بخش زیادی از بیماران مراجعهکننده از شهرهای مرکزی و غرب مازندران در این بیمارستان تحت درمان قرار میگیرند.
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