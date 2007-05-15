مسئولان اوامر رهبری را در خصوص بازسازی خرمشهر پیگیری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار میر فیصل باقرزاده در آستانه سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر قهرمان و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی ، بار دیگر دستگاههای مسئول را به توجه بیشتر به مسئله سازندگی خرمشهر دعوت نمود.

سردار میر فیصل باقرزاده با اعلام این مطلب و با یادآوری دو تدبیر مهم مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون خرمشهر که در سال گذشته و در فاصله پنج ماه صادر شده بود افزود: درآستانه سال 1385 به دنبال تقدیم گزارش مبسوطی از محضر معظم له درخواست شد اجازه فرمایند در حضور شخصیت های سیاسی و مذهبی و فرهنگی کشورهای مختلف جهان بخش های از عملیات آزاد سازی خرمشهر در استان خوزستان بازسازی و به اجرا درآید که در پاسخ فرمودند "خرمشهر معلوم می شود که خیلی کمبود دارد باید ساخته شود این را زنده کنند این مهم تر از مراسم است".

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور اضافه کرد: بر اساس همین رهنمودها سال گذشته تلاش مان را معطوف حل مشکلات خرمشهر نموده و از اصحاب رسانه درخواست نمودیم جهت دغدغه مند کردن سایر مسئولان کشور اقدامات لازم را به عمل آورند.

وی گفت: در پی این اقدامات از همه نهادهای کشوری و لشگری نیز خواستیم برنامه های سازمان های متبوع را به سمت اجرای تدبیر مقام معظم رهبری سوق دهند که البته این درخواست تا حدودی مورد توجه قرار گرفت و ریاست محترم جمهوری نیز طی ابلاغیه ای از وزیر کشور درخواست نمود نسبت به وضعیت خرمشهر رسیدگی های لازم را به عمل آورند.

سردار باقرزاده افزود: متعاقب آن نیز استاندار خوزستان علاوه بر اعتبارات قبلی مبلغ دو میلیارد تومان برای حل مشکلات خرمشهر اختصاص داد.

وی اضافه کرد: همچنین در پی ارسال یک گزارش مستقل از سوی یکی از مسئولان محلی پیرامون برخی از اقدامات فرهنگی، مقام معظم رهبری در تدبیر دوم خود مقرر فرمودند بروند کمک کنند و خرمشهر را بسازند اگر جاده است ، خانه است، نخلستان است، بندر است بروند آباد کنند، این مقصود است، کار فرهنگی را که دیگران هم انجام می دهند.

رئیس ستاد بزرگداشت سالروز آزادی خرمشهر با تاکید بر این مطلب که تدابیر صادره کماکان به قوت خود باقی است توجه همه مسئولان محلی و مرکز را به لزوم پیگیری اوامر معظم له جلب نمود و از این که در سال گذشته عده ای خاص نگذاشتند طرح پیشنهادی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور جهت ساخت مصلای سوم خرداد خرمشهر شروع و به سامان برسد به شدت انتقاد نمود.

سردار باقرزاده همچنین با تاکید بر این که بنیاد حفظ آثار یک نهاد فرهنگی است یادآور شد در سال گذشته بر اساس رهنمودهای صادره تصمیم داشتیم بخشی از بودجه فرهنگی خود را با نگاه دو بعدی فرهنگی، عمرانی به مصرف برسانیم و با بسیج و بکارگیری همه نهادها و مردم از سراسر کشور در یک اقدام نمادین عملیات ساختمان مصلای سوم خرداد خرمشهر را شروع کنیم که متاسفانه بنا به دلایل عجیبی از این اقدام جلوگیری شد و تا این لحظه به جز اثر کلنگی که توسط یکی از مسئولین محلی بر زمین زده شد اقدام موثر دیگری به عمل نیامده است.

وی در پایان ضمن برحذر داشتن دستگاههای خدماتی از کارهای موازی و غیر مرتبط بر لزوم تشکیل ستاد ویژه ای در خوزستان جهت پیگیری اوامر مقام معظم رهبری تاکید نمود.