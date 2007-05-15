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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۰۷

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ابداع «عراق مجازی» برای بررسی تاثیر منفی مشاهده صحنه های جنگ بر مغز

ابداع «عراق مجازی» برای بررسی تاثیر منفی مشاهده صحنه های جنگ بر مغز

محققان دانشگاه کورنل با استفاده از «عراق مجازی» به درک بهتری از چگونگی تاثیرگذاری استرس های پس از جنگ بر روی مغز دست می یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان در این پروژه بی سابقه محققان از نظامیان بازنشسته شرکت کننده در جنگ خلیج فارس و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که به این عوارض مبتلا بوده یا نبوده اند در برنامه سه بعدی سازی عراق مجازی در قالب سناروی نبرد نظامی استفاده کردند.

در این تکنیک بی سابقه از آنها خواسته شد تا هد ست های مخصوصی را به سر کننده که با استفاده از آنها محیط مجازی عراق در حال جنگ را مشاهده می کردند. این افراد با استفاده از کلیدهای خاصی قادر بودند تا در محیط های مختلف عراق مجازی سیر کنند.

بر اساس گزارش اسپریت ایندیا، محققان دانشگاه کورنل امید دارند تا با استفاده از این تکنیک جدید به بررسی انگیختگی های فیزیولوژیکی از قبیل هورمون های استرس و ضربان قلب وهمچنین عصبانیت در هنگام مشاهده شرایط جنگی بپردازند.

ایده اصلی دانشمندان در این بررسی آن است که بتوانند نتایج منفی درگیر شدن در صحنه های جنگ و خونریزی را مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار دهند.

کد مطلب 486769

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