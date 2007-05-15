موضوع مذاکره با آمریکا صرفا در مورد زمان و چگونگی "خروج آمریکایی ها از عراق " خواهد بود

مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهار آمادگی دولت برای مذاکره با آمریکا گفت: آنچه که انجام خواهد شد، به هیچ وجه "رابطه " نیست، مقام معظم رهبری فرموده اند که هیچ کس حق مذاکره با آمریکا را ندارد، اما مسئولان جمهوری اسلامی برای "تفهیم" نظرات خود به سیاستمداران کم فهم آمریکایی می توانند مذاکره کنند.

وی گفت: موضوع این مذاکره، بحث در مورد چگونگی و زمان خروج آمریکا از عراق است و نمی توان آن را باب رابطه با آمریکا توصیف کرد.

کوچک زاده در خصوص اظهار نظر اخیر دکتر احمدی نژاد در مورد برقراری رابطه با مصر، گفت:شرایط امروز واقعا متفاوت از گذشته و دهه های قبل است، دولت های منطقه و کشورهای منطقه به قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی به خوبی واقف شده اند، ار جمله چیزهایی که این مساله را اثبات کرد، جنگ سی و سه روزه لبنان بود، یعنی واقعا فناپذیر بودن اسرائیل برای همه اثبات شد، مواضع اصولی و مستحکم و شفاف دولت و رئیس جمهور در موضوع اسرائیل و بحث هولوکاست مطرح کردند و در موضوع رژیم صهیونیستی هیچ نوع عقب نشینی انجام نشده است و لذا مصر به عنوان یک کشور مطرح در جهان عرب برای برقراری رابطه با ایران، اظهار تمایل کرد.

نماینده مردم تهران برقراری رابطه با جمهوری اسلامی ایران را چاره کشورهایی چون مصر برای جلوگیری از طغیان و قیام داخلی ملت ها توصیف کرد و گفت:بحث رابطه با مصر اساسا با موضوع رابطه با آمریکا متفاوت است.