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۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۲۱

تیم پگاه برای برگزاری فینال لیگ دسته اول به کرمانشاه نمی رود

تیم پگاه برای برگزاری فینال لیگ دسته اول به کرمانشاه نمی رود

باشگاه پگاه گیلان اعلام کرد به علت عدم امکان تهیه بلیت، برای حضور در فینال رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور به کرمانشاه سفر نمی کند.

به گزارش خبرنگارمهر، کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال ظهر امروزاعلام کرد دیدارفینال رقابت های دسته اول باشگاه های کشور(جام آزادگان) ساعت 16 روز پنجشنبه بیست و هفتم ماه جاری در ورزشگاه انقلاب کرمانشاه برگزارخواهد شد.

درپی اعلام این خبرعلی احمدی سراوانی مدیر روابط عمومی باشگاه پگاه گیلان درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به عدم امکان تهیه بلیت رفت و برگشت به کرمانشاه، تیم پگاه در این دیدارشرکت نمی کند.

وی در ادامه افزود: روزگذشته بصورت غیررسمی از برگزاری این دیدار درکرمانشاه اطلاع پیدا کردیم و امروزهم ازسایت فدراسیون متوجه زمان برگزاری این دیدارشدیم اما به علت کمبود وقت نتوانستیم برای سفرتیم به کرمانشاه بلیت تهیه کنیم و به همین دلیل نمی توانیم در این دیدارشرکت کنیم.

فصل گذشته هم دیدارفینال رقابت های لیگ دسته اول باشگاه های کشور(جام آزادگان) که قراربود بین تیم های فوتبال مس کرمان و پیکان تهران درکرمان برگزارشود، به علت عدم سفرتیم پیکان به این شهربرگزارنشد. 

کد مطلب 486777

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