شبکه بانکی کشور به بقای صنف ناشر و کتابفروش کمک کند

هومان حسن‌پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت وخیم اقتصادی صنف نشر در شرایط فعلی کشور عنوان کرد: این روزها اگر گشتی جلوی کتاب‌فروشی‌های میدان انقلاب و کریم‌خان بزنید به وخامت وضع کتاب‌فروشی‌ها پی می‌برید. وقتی کتاب‌فروش درآمد نداشته باشد موزع و ناشر هم درآمد ندارد و این چرخه بد اقتصادی گریبان همه را می‌گیرد.

وی افزود: قسمت عمده ناشران ما در بازه زمانی پایان سال برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران دست به انتشار کتاب می‌زنند و این موضوع برای آنها تعهدات پرداخت ایجاد می‌کند. کتاب‌فروش‌ها هم روی فروش شب عید خود همیشه حساب کرده‌اند که هر دوی اینها تحت تأثیر بیماری کرونا و تعطیلی کشور قرار گرفته است.

حسن‌پور با تاکید بر اینکه حجم نقدینگی مالی صنف نشر نسبت به اصناف دیگر رقم قابل توجهی نیست و باید این صنف برای سرپا ماندن در وضعیت فعلی مورد حمایت مالی قرار بگیرد، اذعان کرد: به باور من می‌شود با انعقاد یک تفاهم‌نامه به سمتی رفت که بانک‌ها لااقل به کتاب‌فروش‌ها و ناشرها وام‌هایی اعطا کنند که لااقل به وسیله آنها تعهدات مالی صنف نشر تأمین شود و چرخه از حرکت نایستد.

به گفته رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ایستادن چرخه نشر کشور به دلیل تأمین نشدن نیازهای مالی بدنه آن ضربات جبران ناپذیری به این صنف وارد کرده و بعید است بتوان به سادگی آن را در صورت وقوع رفع کرد.

وی در عین حال از ارائه پیشنهاداتی در این زمینه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: این موضوع به باور ما بعد ملی دارد و همه بدنه نشر در سراسر کشور درگیر آن هستند و باید برای رفع آن ورود کنند. ما فکر می‌کنیم در وضعیت فعلی حمایت مالی بانک‌ها می‌تواند کمک شایانی به این مساله بکند. در حال حاضر این موضوع تنها راهی است که می‌تواند به بقای کتاب‌فروشی‌ها در کشور کمک کند و جان تازه‌ای ببخشد.