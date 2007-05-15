تقویت کیفی شوراهای حل اختلاف برنامه اصلی قوه قضائیه است

ابراهیم ساجدی پیش ازظهر امروز درهمایش اعضای شوراهای حل اختلاف شهرستان اراک افزود : کاهش پرونده ها و مشکلات قضایی نشان گر شتاب گرفتن توسعه ورشد و تعالی جامعه است که باید برای رسیدن به این درجه گام های جدی برداشته شود.

وی خاطر نشان : شوراهای حل اختلاف با ایجاد بسترهای لازم تلاش می کند صلح و ارامش را از طریق مردم در بین مردم ایجاد و نهادینه کند.

ساجدی تصریح کرد : توسعه فرهنگ صلح و سازش مهمترین هدف ایجاد شوراهای حل اختلاف است.

امام جمعه موقت اراک نیز در این همایش توجیهی گفت : امر ریش سفیدی که امروز مورد توجه شوراهای حل اختلاف است در اسلام مطرح و مورد توجه بوده است.

حجت السلام سید صدرالدین معین السادات کار شوراهای حل اختلاف را از جمله امور خیر عنوان کرد و افزود : در اسلام شاد کردن و صلح دادن دل مومنان از ارزش زیادی برخوردار است و از این نظر شوراهای حل اختلاف کار با ارزشی دارند که نصیب هر کسی نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید از افرادی استفاده کنند که معنویات برای آنان مهم باشد و نگاه عادلانه و بی طرفی داشته باشند تاکید کرد : شوراهای حل اختلاف از ابتدای تاسیس تا کنون خدمات موثری را به مردم رسانده اند که باید از سوی مسئولان اعلام شود.

معین السادات توسعه کار شوراها را باعث کاهش پرونده های قضایی عنوان کرد و افزود : شوراهای نهادهایی مردمی هستند که باید تقویت شوند.

دومین همایش شوراهای حل اختلاف اراک پیش از ظهر امروز با حضور بیش از 500 نفر از اعضای شوراهای حل اختلاف این شهرستان در کانون امام علی (ع) اراک برگزار شد.