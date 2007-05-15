کلیه مراکز غیرمجاز فروش پرندگان زنده جمع آوری می شود

احمد ضیائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت : بر اساس هماهنگی های صورت گرفته با مراجع قضایی شهرستان و نیروی انتظامی از امروز تمامی مراکزی که اقدام به فروش و توزیع پرندگان زنده می کنند جمع آوری و برای حصول اطمینان از سلامت آنها به آزمایشگاه های دامپزشکی منتقل می شوند.

وی افزود : بیشتر مراکز فروش پرندگان زنده در شهرستان به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند و همین امر بروز بعضی از بیماری های مشترک طیور و انسان مانند آنفولانزای مرغی را به دنبال دارد .

ضیائی ادامه داد : با توجه به شیوع بیماری آنفولانزای مرغی در برخی از کشورها و فصل مهاجرت پرندگان وحشی و تماس آنها با پرندگان اهلی باید با همت مسئولان از شیوع این بیماری در نقاط مختلف کشور جلوگیری کرد .

فرماندار کرج یادآور شد : طرح جمع آوری پرندگان دست فروش و مراکز فروش پرندگان در الویت کار ستاد سد معبر شهرداری و مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفته است .