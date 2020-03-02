مجتبی منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و نگرانی شهروندان از ابتلاء به این بیماری، مجموعه مدیریت شهری در تمامی حوزه‌ها به ویژه حوزه‌های خدماتی اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده است.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری ادامه داد: بر اساس ظرفیت‌ها و امکانات موجود، تمهیدات لازم در جهت مقابله با کرونا ویروس اندیشیده شده و نیروهای سازمان آتش نشانی نیز، همچون عرصه‌های امداد و نجات و اطفای حریق، در عرصه خدمت رسانی در زمینه مقابله با ویروس کرونا آماده و در تلاش هستند تا خدمات شایسته ای به شهروندان ارائه دهند.

وی افزود: مهمترین راه مقابله با کرونا ویروس پیشگیری و کنترل این بیماری است که در این حوزه اقدام به میکروب زدایی خیابان‌ها و معابر پر تردد شهر و نواحی منفصل شهری توسط آتش نشانان با تجهیزات و کوله‌های انفرادی و خودروهای سبک با هماهنگی ستاد پیشگیری از بیماری کرونا در شهرداری و نظارت کارشناسان مرکز بهداشت شهید بلندیان دانشگاه علوم پزشکی، در تمام خیابان‌های مرکزی و پرتردد شهر و محورهای اصلی در نواحی منفصل شهری در حال اجرا است.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین با بیان اینکه این اقدام به صورت مستمر و دوره‌ای تا رسیدن به شرایط عادی انجام خواهد شد، به شهروندان اطمینان خاطر داد که این مواد هیچ خطری برای آنها نخواهد داشت و عناصر تشکیل دهنده مواد ضدعفونی کننده که توسط آتش نشانان استفاده می‌شود، طبق دستور مرکز بهداشت تهیه شده و شهروندان نیز درحال حاضر از این مواد در منازل و یا محل کسب و کار خود جهت میکروب زدایی استفاده می‌کنند.

وی در خاتمه ضمن تاکید بر رعایت بهداشت فردی و شهروندی گفت: شهروندان تلاش کنند تا در مراکز عمومی کمتر حضور یابند و اصول بهداشتی نظیر دفع پسماندها در مخازن و سطل‌های زباله شهری، خودداری از انداختن آب دهان در سطح معابر عمومی شهری و شستشوی مداوم دست با صابون و مواد شوینده را رعایت کرده و تا رسیدن به شرایط عادی، از برگزاری مراسمات جشن و عزاداری به صورت اجتماعات عمومی خودداری کنند.