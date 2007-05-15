شعر و موسیقی کردی تفکیک ناپذیر است

این خواننده موسیقی کردی ضمن بیان این مطلب به خبرنگار مهرگفت : در موسیقی کردی شعر و آهنگ با یکدیگر درآمیخته اند ودر اصل در فرهنگ کرد شعری پیدا نمی کنید که موسیقی خاص خود را نداشته باشد .

وی با انتقاد ازبرخی خوانندگانی که بر روی ملودی های کردی شعر فارسی می گذارند گفت : موسیقی کردی از لحاظ ریتم ،متنوع است وهمین تنوع و زیبایی باعث شده است تا بعضی ها با تغییر زبان و شعر آثار کردی،در پی خلق اثر جدیدی باشند در حالی که این کار از اساس اشتباه است.

دارابی در توضیح زبان مورد استفاده در قطعات کردی گفت : من در کارهایم سعی کرده ام که ازگویش کردی استفاده کنم زیرااین گویش را فارس زبان ها بهتر متوجه می شوند .

خواننده گروه کوبان تصریح کرد : بافت انواع موسیقی کردی یکی است ، منتهی این بافت کلی در هر کدام از گویش های مختلف کردی و در مناطق مختلف به صورتی خاص درآمده است . به عنوان مثال بافت این موسیقی در هر کدام از گویش های اورامی ، کرمانجی ، کلهری و سورانی جلوه خاص خود را داشته والبته تفاوت هایی نیزدارد.

وی توضیح کنسرت اخیرش گفت : دراین کنسرت سعی کرده ایم که از مایه های مختلف موسیقی کردی بهره ببریم زیرا در غیر این صورت ، آهنگ ها به دل نمی نشینند .

دارابی فعالیت اش را از سال 1352 به همراه هنرمندانی همچون " شهرام ناظری " و " کیخسرو پورناظری " در رادیو- تلویزیون کرمانشاه آغاز کرد و تاکنون آلبوم های " گلاره " ، " شور شیرین " ، " مهجوری " و " سرمایه خیال " را منتشر کرده است .

کنسرت موسیقی " کوبان " به سرپرستی " ونداد مساح زاده " در دو بخش لری و کردی و با خوانندگی " محمد رضا دارابی " در بخش کردی و " نیما رحمتی " در بخش لری ، ساعت 20 روزهای 25 تا 28 اردیبهشت ماه در تالار اندیشه حوزه هنری واقع در تقاطع خیابان های حافظ و سمیه برگزار می شود .