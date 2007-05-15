روابط اجتماعی مردم دنیا عوض شده است / باید به نهاد خانواده بیشتر توجه شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور "راج موهینی ستی" در همایش "خانواده ، ازدواج و خویشاوندی" در سخنانی با اشاره به وجود دونوع خانواده اعم از هسته ای و گسترده در این کشور گفت : هند دارای ریشه های سنتی و فرهنگی عمیقی است ولی در سال های اخیر با توجه به صنعتی شدن هندوستان، شاهد تغییرات بسیاری در روابط اجتماعی و خانوادگی مردم بوده است.

وی افزود : درگذشته زنان علیرغم مسئولیتهای سنگینی که بر عهده داشتند ازکمترین حقوق ممکن نسبت به مردان برخوردار بودند که به طورمثال می توان به نقش زنان سرپرست خانواردر این زمینه اشاره کرد.

پرفسور ستی خاطر نشان کرد : در روستاهای هند اکثریت مردان برای یافتن شغلی مناسب به شهرها مهاجرت می نمایند و درنتیجه زنان مجبور به سرپرستی خانواده در غیاب همسرانشان می باشند ولی با وجود این مسئولیت ، همچنان اقتدار و قدرت مرد بدلیل عقاید سنتی رایج، بر زنان ارجح می باشد.

وی ادامه داد : درهند زنان به عنوان کشاورز پذیرفته نمی شوند و همین مسئله موجب بروز مشکلاتی برای زنانی که همسران خود را ازدست داده و احتیاج به حمایت های دولتی اعم از وام و سایر تسهیلات برای کشاورزی دارند شده است.

این استاد دانشگاه آغاز جنبش زنان هندی را در دوران حاکمیت انگلیسی ها در این کشور و قبل از سال 1949 عنوان و خاطر نشان کرد : انگلیسی ها زنان هندی را عقب مانده می دانستند و همین دیدگاه باعث شکل گیری نهضت زنان درهمراهی با مهاتما گاندی شده است.

وی گفت : زنان هند در مبارزات خود خواهان داشتن برابری با مردان در آموزش بودند چون به اعتقاد آنان در صورتیکه بتوانند به مدارج عالیه دست یابند خواهند توانست ازکلیه حقوق خود دفاع نمایند.

ستی در ادامه اظهار داشت : هم اکنون در قانون اساسی هند هیچگونه تفاوتی بین جنس زن ومرد وجود ندارد و در برخی موارد در زمینه حقوق خانواده و زنان از کشورهای پیشرفته نیز پیشی گرفته است و البته کاستی هایی نیز وجود دارد .

وی با اشاره به اینکه تاکنون قوانین هند هیچ سهم الارثی برای فرزند دختر قائل نبود گفت : در ماه های اخیر، در مصوبه ای قانون ، دختران را همانند پسران از حقوق برابر برخوردار کرده است.

پرفسور ستی گفت : با وجود بسیاری از پیشرفت های حقوقی و اجتماعی همچنان به دلیل باورها و اعتقادات سنتی زنان هندی دربین سنت ومدرنیته مخیرند و به دنبال یافتن راه هایی برای برون رفت از این وضعیت هستند .

استاد جامعه شناسی دانشگاه پنجاب ، با اشاره به افزایش تعداد دختران مجرد این کشوربه دلیل عقاید وسنت های فرهنگی و طبقاتی رایج یادآور شد : پنج طبقه درهند وجود دارد که مطابق عرف مرسوم ازدواج میان طبقات مختلف با مخالفتهای بسیارروبرو می شود ولی درحال حاضرما شاهد این سنت شکنی دربین جوانان هستیم و ممنوعیت هایی از این دست در حال حذف شدن است.

وی گفت : به دلیل گرانی مسکن در شهرهای بزرگ بسیاری از جوانان آغاز زندگی را درکنار خانواده ترجیح می دهند ولی با وجود زندگی در خانواده گسترده به معنی تابعیت و محدودیت های گذشته در میان افراد خانواده نیست .

ستی با اشاره به وضعیت مناسب زندگی مردم درایران و فعالیت های اجتماعی زنان که درطول دوره اقامتش شاهد آن بوده گفت : دیدگاهش درمورد این کشور به کلی تغییر یافته است .

وی قبل ازسفر به ایران با تبلیغات منفی رسانه های گروهی بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعم ازنبودن امنیت، محدودیت شدید زنان در انجام فعالیت های اجتماعی ،حاکمیت زور و شبه طالبانی مواجه شده بود که در این سفربا دیدن واقعیت حاکم بر جامعه ایرانی به طورکل تمامی آن شایعات خنثی شد .

پرفسور ضمن ابراز تمایل برای تدریس دردانشگاه مازندران گفت : پس ازبازگشت به هند گزارشی در مورد آنچه در ایران مشاهده کرده است تهیه و در میان جامعه دانشگاهی و مردم هند منتشر خواهد کرد.

سمینار "خانواده ، ازدواج و خویشاوندی" با تاکید بر جامعه هند و با حضور خانم پرفسور راج موهینی ستی استاد دانشگاه پنجاب هند شامگاه دوشنبه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران برگزار شد.