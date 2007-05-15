برای اجرای برنامه های خود به 4 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل کمیته ملی المپیک دراین جلسه با اشاره به بهره برداری مفید وحساب شده کمیته ملی پارالمپیک ازبودجه های تعیین شده در سال قبل گفت : برنامه های کمیته ملی پارالمپیک بسیارمنظم است و از بودجه خود بهره برداری درستی دارند .



علی کفاشیان افزود : بودجه کمیته ملی پارالمپیک در سال گذشته دومیلیارد تومان مشخص شده بود که بر اساس کاهش بودجه کمیته ملی المپیک درسال 1386 ، این بودجه به یک میلیارد وششصد میلیون تومان درسال جاری تقلیل یافت.



وی ادامه داد: بودجه فوق براساس اهداف کمیته ملی پارالمپیک درسال 1386، مبنی بر کسب سهمیه برای حضور در بازیهای پارالمپیک پکن 2008 و کسب آمادگی برای بازیهای آسیائی پارالمپیک 2010 کوانگ جو تعیین شده است و بایستی دراین مسیر هزینه شود .



کفاشیان همچنین گفت : در اختصاص بودجه ازسوی کمیته ملی المپیک به دیگرفدراسیونها، بودجه های جاری این فدراسیونها لحاظ نشده است اما در اختصاص بودجه به کمیته ملی پارالمپیک این بودجه دیده و محاسبه شده است .



محمودخسروی وفا ریاست کمیته ملی پارالمپیک گفت : ما امسال بایستی برای بازیهای پارالمپیک سال آینده سهمیه و ورودی در رشته های مختلف بگیریم و بر این اساس بودجه ای 4 میلیارد تومانی را پیش بینی کرده ایم که کمبود بودجه ما را با مشکلات فراوانی روبرو خواهد کرد .



سپس اشرفی دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک نیزبا تأیید مطلب فوق گفت : اگرتعیین بودجه برای کمیته ملی پارالمپیک درسال جاری با توجه به سال 1385 باشد ما درسال گذشته موفق شدیم 147 مدال طلا، نقره و برنز را از رقابت های بین المللی کسب کنیم وحال با توجه به تلاش درجهت کسب سهمیه پارالمپیک درسال 1386، بایستی قطعا از افزایش بودجه نسبت به سال 1385 بهره مند شویم.



وی افزود : ما 20 فدراسیون ورزشی زیر پوشش خود داریم که همگی خواستاربودجه کافی برای اجرای برنامه های خود هستند که با این بودجه اختصاصی بسیاری از برنامه های ما قابلیت اجرا نخواهند یافت.



سپس علی کفاشیان افزود : رقم 4 میلیارد تومان، برای اجرای برنامه های پارالمپیک درسال جاری کاملا منطقی است اما محدودیت بودجه ای کمیته ملی المپیک امکان اختصاص مبلغ فوق به ورزشهای پارالمپیکی کشور را نمی دهد .



درپایان نشست فوق بودجه اختصاصی کمیته ملی المپیک به کمیته ملی پارالمپیک کشور برطبق سرفصل های تعیین شده ازجمله اردوهای تدارکاتی ، اعزام ها، حقوق مربیان و ورزشکاران، بخش فرهنگی، پزشکی و آموزش وهمچنین بودجه جاری تقسیم شد.