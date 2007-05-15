ظرفیت گسترش روابط ایران و تونس کم نظیر است/ ایران برای استقرار ثبات و آرامش در عراق با آمریکا مذاکره می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول حزب حاکم تجمع دستوری و مسئول روابط خارجی جمهوری تونس امروز با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.



بروجردی با اشاره به اشتراکات فراوان دینی و فرهنگی بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران وجمهوری تونس، ظرفیت ها برای گسترش بیش از پیش روابط و مناسبات فیمابین در تمام زمینه های سیاسی، پارلمانی و اقتصادی را کم نظیر توصیف کرد و گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از گسترش همه جانبه روابط دو کشور حمایت می کند.

وی در ادامه گفت: کشورهای اسلامی در قرن شکوفایی فناوری و صنعت باید تلاش گسترده ای در جهت کسب علوم و فناوری ها جدید انجام دهند و در این راستا جمهوری اسلامی در چارچوب قواعد بین المللی به توفیقات خوبی در زمینه فناوری صلح آمیز هسته ای و تامین نیازهای آینده انرژی خود دست یافته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این ارتباط همچنین بهترین راه خروج از بن بست کنونی در موضوع هسته ای را ادامه مذاکرات خواند.

بروجردی در ادامه با اشاره به درخواست رسمی دولت آمریکا برای مذاکره با کشورمان در خصوص بحران عراق نیز اظهار داشت: جمهوری اسلامی آمادگی دارد هر گونه تلاشی را در جهت استقرار ثبات و آرامش در عراق و رفع وضعیت اسفبار فراروی مردم ستمدیده این کشور انجام دهد و بخش قابل توجهی از گسترش بحران در عراق را متوجه حضور نظامی آمریکا در این کشور می داند.

وی خاطرنشان کرد: حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور عراق از مهمترین دغدغه های جمهوری اسلامی ایران است.

در ادامه این دیدار همچنین صادق نیاله معاون اول حزب حاکم تجمع دستوری و مسئول روابط خارجی تونس، زمینه های گسترش همکاری ها و روابط فیمابین کشورش با جمهوری اسلامی ایران را زیاد و متنوع توصیف کرد و با توجه به علاقمندی دو کشور برای توسعه مناسبات گفت: مهمترین عامل برای تحقق این امر اراده سیاسی موجود در دو کشور است که وجود دارد.

وی گفت: دو کشور جمهوری اسلامی ایران و تونس دارای تمدن و فرهنگی کهن هستند که عامل بسیار مهمی در نزدیکی دو کشور به شمار می رود.

نیاله همچنین گفت: تونس خواهان گسترش عدالت در روابط بین الملل و افزایش همکاری و همبستگی بیشتر بین ملت های جهان به ویژه کشورهای جهان اسلام است.

وی با اشاره به مسائل منطقه ای نیز گفت: تمام مشکلات موجود در منطقه حساس خاورمیانه باید بطور مصلحت آمیز و با مذاکره حل و فصل شود و تونس امیدوار است مردم عراق شاهد روزهای بهتری در آینده باشند.