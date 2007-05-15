تحقیقات موضوعی تجملاتی نیست بلکه امری حیاتی است/ هنوز فاصله با دانشگاه اسلامی مطلوب زیاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که به مشهد مقدس سفر کرده اند صبح امروز در دانشگاه فردوسی حضور یافتند و با استادان این دانشگاه دیدار و گفتگو کردند.

مقام معظم رهبری، نخست در جمع رؤسای دانشگاهها، اعضای هیأت علمی و استادان دانشگاههای استان خراسان رضوی، نقش و رسالت دانشگاهها را در مسیر پیشرفت علمی کشور تعیین کننده دانستند و تصریح کردند: امروز یکی از مهمترین مسائل برای حفظ هویت، استقلال، عزت و آینده ملت ایران جدی گرفتن تحقیق علمی و حرکت مصمم و برنامه ریزی شده در جهت ارتقای علمی کشور بدون اتلاف وقت است.

ایشان با اشاره به نقش عمده، حساس و حیاتی دانشگاهها در حرکت صحیح علمی کشور افزودند: در دنیای امروز مبنای مناسبات و تحرکات بین المللی قدرت است و قدرت هر کشور نیز ناشی از علم و توانمندی علمی آن کشور است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه علم درون زا اقتدار بخش خواهد بود، خاطرنشان کردند: علت اینکه در سالهای اخیر بر مسئله تولید علم و لزوم شکستن مرزهای علمی تأکید شده، زمینه سازی برای علم درون زا و تولید بومی علم است، بنابراین باید نگاه به دانشگاه، استاد و دانشجو بر مبنای چنین دیدگاهی باشد و تولید علم در سطح دانشجویان و دانشگاهها جدی گرفته شود.

حضرت آیت الله خامنه ای، استفاده از استادان با تجربه در کنار زمینه سازی جدی برای ارتقای علمی دانشجویان جوان و مستعد دوره های تحصیلات تکمیلی را به منظور تربیت استادان آینده ضروری برشمردند و افزودند: دانشگاهها باید از لحاظ تدریس به میدان پرتحرک علمی و مباحثه دائم و تحقیق و پژوهش تبدیل شوند.

ایشان تقویت روحیه پرسشگری و تحقیق دائم را در میان دانشجویان، از وظایف مهم مسئولان دانشگاهها و استادان دانستند و تأکید کردند: پیشرفت علمی کشور نیازمند نقشه جامع حرکت علمی کشور و تعیین اولویتهای علمی و ارتباط آنها با نیازهای جامعه است و این مهم باید به مطالبه ای عمومی در میان استادان و محققان دانشگاهها تبدیل شود.

رهبر انقلاب اسلامی توجه بیش از پیش مدیریت دانشگاهها و استادان را به زمینه های رشد علمی دانشجویان همچون کارگاههای آموزشی، اردوهای علمی و تشویق نوآوریهای علمی یادآور شدند و افزودند: ارتباط صنعت و دانشگاهها نیز یکی از زمینه های مهم برای رشد علمی محققان جوان است که این نیاز جدی خوشبختانه در دولت نهم برآورده شد و تأسیس معاونت علمی از برکات این دولت است که می تواند کارهای مهم و مفیدی انجام دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش مسئولان به بودجه بخش تحقیقات خاطرنشان کردند: مسئولان به ویژه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری باید پیگیر این مسئله در دولت باشند زیرا امروز تحقیقات، موضوعی تجملاتی نیست بلکه امری حیاتی است.

ایشان اقدامات انجام شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی را برای اسلامی کردن چهره دانشگاهها را خوب ارزیابی کردند و افزودند: با وجود کارهای انجام شده، هنوز فاصله با دانشگاه اسلامی مطلوب زیاد است.

ایشان همچنین ایجاد زمینه برای رقابتی شدن تحقیقات علمی و مقابله با انحصارات دولتی را یکی دیگر از زمینه های رشد علمی کشور برشمردند و تصریح کردند: یکی از دستاوردهای مهم اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، برداشتن موانع و شکستن انحصارها خواهد بود.

در آغاز این دیدار آقایان دکتر علیرضا عاشوری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر مسعود ملکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دکتر حلمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دکتر اسماعیل آیتی، دکترای مهندسی حمل و نقل و ترافیک و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد – دکتر محمود فرهودی متخصص بیماریهای داخلی و رئیس بیمارستان امام رضا (ع) و خانم دکتر فضلی بزاز استاد دانشکده داروسازی و دارای بیش از چهل مقاله علمی در نشریات معتبر علمی داخلی و خارجی، به بیان دیدگاههای خود در خصوص مسائل مختلف دانشگاهی و علمی پرداختند.

ایجاد فضای رقابت سالم در عرصه تولید علم و تحقیق و پژوهش و جلوگیری از انحصارگرایی، و نیز اجرای کامل سیاستهای اصل 44 ، لزوم تصویب قانون منع نسخه برداری غیرمجاز از تولیدات علمی به منظور حمایت از تولید علم، ارتقای روحیه تحقیق و پژوهش در دانشگاهها ، نظارت جدی بر بنیه علمی مراکز دانشگاهی دولتی و غیردولتی به منظور حراست از حیثیت علمی کشور ، اصلاح زیر ساخت های تحقیقاتی و توجه بیش از پیش به تحقیقات در علوم پایه ، ایجاد توازن در عرضه خدمات پزشکی با مسائل آموزشی و پژوهشی در دانشگاههای علوم پزشکی ، لزوم توجه بیش از پیش به بودجه تحقیقاتی دانشگاهها ، افزایش سرانه سلامت در بودجه کشور و توجه جدی به اسلامی شدن دانشگاهها از مطالبی بود که این استادان در سخنان خود به آنها اشاره کردند.