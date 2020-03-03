حمایت مالیاتی از کسب و کارها به مجوز قانونی نیاز دارد

علی رستم پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایط کنونی و ریزش مشتری و مخاطب برخی مشاغل تحت تأثیر مراقبت‌های ناشی از شیوع کرونا، آیا تغییری در روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از این حوزه برای سال ۹۹ همچون معافیت موقت، ایجاد شده است، اظهار داشت: موارد مربوط به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در قانون ذکر می‌شود و اگر قرار باشد، تغییری در این فرایند ایجاد شود دولت و سازمان امور مالیاتی اختیاری در آن ندارند و صرفاً می‌توانند پیشنهاد ارائه کنند و یا اینکه سازمان امور مالیاتی، با توجه به شرایط خاص، مالیات را به صورت تقسیطی دریافت کند که این مساله با معافیت متفاوت است.

مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی افزود: اگر حوزه‌ای تاکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کرده، تنها در صورت مجوز قانونی از پرداخت به صورت دائم یا موقت مثلاً ۶ ماه معاف می‌شود.

وی با اشاره به نقش مجلس، ادامه داد: دولت، لایحه بودجه را در شرایط عادی تدوین کرد اما با توجه به شرایط خاصی که پیش آمده و همچنین رد کلیات لایحه در صحن، نمایندگان مجلس می‌توانند در فرایند تصویب، بندی را تحت عنوان حمایت از کسب و کارهایی که به دلیل وضعیت کنونی دچار مشکل شده اند، به قانون اضافه کنند.

رستم پور یادآور شد: وضع مالیات و یا معاف از مالیات در اختیار دولت نیست بلکه مجلس به عنوان رکن قانون گذار، اجازه دست بردن در قانون را دارد.