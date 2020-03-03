محمود سیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی ۱۰ ماهه نخست امسال تعداد ۸۵ هزار و ۹۹۱ مورد بازرسی از بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته و ۹ هزار و ۹۷۶ تخلف ثبت شده است.

وی ادامه داد: برای تخلفات ثبت شده تعداد هفت هزار و ۱۱۴ پرونده به ارزش ریالی ۶۸۷ میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال تشکیل شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم بیشترین تخلف صورت گرفته طی ۱۰ ماهه نخست امسال را عدم درج قیمت و نصب نرخ‌نامه عنوان کرد و افزود: ۲ هزار و ۸۵۳ مورد تخلف در این زمینه انجام گرفته است.

وی بیان کرد: ۲ هزار و ۴۱۶ مورد تخلف در زمینه گران فروشی، ۶۵۳ مورد تخلف در زمینه عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ۶۳۲ مورد تخلف در زمینه عدم صدور صورت حساب، ۷۳۹ مورد تخلف در زمینه تقلب و کم فروشی، ۱۷۲ مورد تخلف در زمینه عرضه خارج از شبکه، ۲۳ مورد تخلف در زمینه احتکار، ۵۹ مورد تخلف در زمینه قاچاق و غیره طی این مدت انجام گرفته و با آنها برخورد شده است.