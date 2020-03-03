بسیج ملی برای مبارزه با کرونا لازم است

زهره الهیان، منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر در مورد عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: مقابله با بحران پیش آمده در ارتباط با ویروس کرونا عزم هیئت دولت و مسئولین را می‌طلبد و این حرکت در سطح ملی باید با حداکثر هماهنگی و با یک مدیریت جهادی محقق شود.

وی افزود: بر این اساس لازم است که مسئولین با کار شبانه روزی برای ریشه کنی این بیماری عزم خود را جزم کنند تا هر چه سریع‌تر از این شرایط بحران به سلامت عبور کنیم.

وی همچنین گفت: قاعدتاً انتظار مردم از مسئولان این است که جدی تر و با عزم و اراده بیشتری مسئله اخیر را دنبال کنند و البته در این راستا صرفاً رویکرد جهادی چند مسئول کفایت نمی‌کند و نیاز داریم که همه ارگان‌ها و نهادها پای کار بیایند. بحمدلله در شرایط حاضر بسیج ملی مبارزه با کرونا نیز به صحنه آمده که ان شالله گام مهمی در جهت ریشه کنی بیماری کرونا خواهد بود.



منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم تاکید کرد: در این باره قبل از این هم تجربه‌های خوبی در سطح ملی داشته ایم؛ مثل بسیج ملی ریشه کنی فلج اطفال یا بسیج ملی فشار خون و از این دست حرکت‌های ملی با حضور بسیجیان که قاعدتاً بخشی از این حرکت را بسیج جامعه پزشکی که ۱۸۰ هزار عضو در کل کشور دارد می‌تواند مدیریت کند.

وی افزود: این عزیزان با رویکرد جهادی و تفکر بسیجی که دارند حضورشان در صحنه می‌تواند بخشی از ناکارآمدی‌های مسئولین را پوشش دهد.

الهیان با اشاره به اینکه برای مدیریت چنین بحران‌هایی فعالیت وزارت بهداشت به تنهایی کافی نیست تصریح کرد: فلسفه تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا این است که در بالاترین سطوح مسئولین کشوری به صحنه بیایند؛ بنابراین این امر یعنی ایجاد سلامت همگانی در شرایط بحرانی فعلی کاری نیست که وزارت بهداشت به تنهایی از پس آن بربیاید.