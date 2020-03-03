به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، شیرزاد جمشیدی در کمیته پیشگیری از بیماری کرونا با تأکید بر اجرای اقدامات مؤثر برای پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در ستاد و واحدهای تابعه شرکت اظهار داشت: ارائه خدمت به مردم نباید متوقف شود و این امر نیازمند رعایت و انجام تمام اصول پیشگیرانه از ابتلاء به این بیماری است که باید تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود.
جمشیدی در ادامه بر اطلاعرسانی پیامهای بهداشتی و ضد عفونی کردن ساختمان و قسمتهایی که مراجعان حضور دارند تأکید کرد و گفت: در راستای پیشگیری از این بیماری تمام سمینارها و دورههای آموزشی و جلسات و گردهماییهای غیرضروری لغو است.
وی با اشاره به لغو بازدیدها، سفرها و مأموریتهای غیرضروری شهرستانی و خارج استان یادآور شد: در واحدهایی که از دستگاه حضور و غیاب لمسی (انگشتی) استفاده میشود باید تا اطلاع ثانوی در مبدأ ورودی کنترل صورت گرفته و از دستگاه استفاده نشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان تصریح کرد: پیگیری و انجام مهپاشی ساختمان اداری و مکانهای آلوده برای ضدعفونی نیز از دیگر اقداماتی است که باید انجام شود.
محدود کردن ملاقاتهای عمومی و غیر ضروری وعدم پذیرش میهمانان از خارج استان و اعزام میهمان به سایر استانها تا اطلاع ثانوی نیز از مصوبات این جلسه بود.
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