خبرگزاری مهر - گروه استانها: طبق آخرین اعلام رسمی که توسط معاون بهداشت، وزیر بهداشت انجام شد، آمار مبتلایان به کرونا تا ظهر دوشنبه ۱۲ اسفند، با ثبت ۵۲۳ مورد جدید، به ۱۵۰۱ نفر رسید و ۶۶ مورد فوتی تا روز گذشته در پی ابتلاء به این بیماری در کشور گزارش شده است.
از روز اول و اعلام اولین فوتیها در قم، اقدامات پیشگیرانه در خصوص این ویروس در کشور آغاز شد و به سرعت با دستور رئیس جمهور، ستاد ملی مقابله با کرونا در کشور تشکیل شد.
طبق نظر بسیاری از کارشناسان یکی از راههای کنترل این ویروس عدم تردد در معابر و نیز پرهیز از مسافرت و به اصطلاح «به سفر بردن ویروس» و افزایش خطر ابتلاء هم وطنان از نقاط مختلف کشور با انجام سفرها است و به دلیل اهمیت پرهیز از سفر و مدیریت سفرهای هم وطنان، علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز عضو ستاد ملی مقابله با کرونا شد.
برنامه سفرم را لغو کردم
پرهیز از سفر در استان تهران با توجه به جمعیت قابل توجه این استان و نیز مثبت بودن آزمایش ابتلاء به ویروس کرونا اهمیت ویژه ای داشت، که بررسیهای خبرنگار مهر نشان میدهد، شاهد کاهش قابل توجه سفرها در این استان بودهایم و علی رغم تعطیلی مدارس و مراکز علمی و در پی همکاری مردمی و اطلاع رسانیها، فرهنگ سازی و آموزشهای مناسب، سفرها در استان تهران به خوبی مدیریت شد.
یکی از شهروندان پردیس در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما هرسال برای سفرهای نوروزی برنامه ریزی میکردیم، امسال نیز قصد سفر به شمال کشور را داشتیم، اما با مشاهده خطرات موجود در پی سفر و امکان شیوع این ویروس از سفر پشیمان شدیم و برنامه را لغو کردیم.
محمد احمدآبادی افزود: اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و آموزشی که در مورد رعایت بهداشت فردی و پرهیز از سفر و نیز ترددهای غیر ضروری ارائه شده است، بسیار مفید بوده است.
یکی از اهالی رباط کریم نیز با بیان اینکه تعطیلی مدارس و دانشگاهها فرصتی برای مسافرت و خروج از خانه نیست، به خبرنگار مهر گفت: اگر به سفر برویم و ویروس را با خود به مناطق دیگر ببریم و یا در مناطق دیگر به ویروس مبتلا شویم، تمامی اقدامات برای جلوگیری از شیوع کرونا بیاثر میشود.
علی اعظمی گفت: باید تراکمها را به حداقل رساند و از تردد در اماکن تجمع و شلوغ پرهیز کرد.
پرهیز مردم از ترددها و سفرهای غیرضروری
استاندار تهران نیز که با خبرنگار مهر در این مورد گفتگو میکرد، از شهروندان این استان خواست، به سفر نروند و توصیهای برای سفر دیگر مسافران به استان تهران نیز نداشته باشند و افزود: اگر مردم همکاری کنند، وضعیت بهتر خواهد بود.
انوشیروان محسنی بندپی ادامه داد: با نگاهی به وضعیت ترافیک تهران میتوان دید، که تعداد زیادی از مردم به توصیههای مربوط برای پرهیز از ترددهای غیر ضروری و سفر عمل میکنند، که این امر باعث خرسندی است.
خودداری موزهها و اماکن گردشگری از پذیرش بازدیدهای گروهی
رئیس کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، در حاشیه بررسی وضعیت مقابله با این ویروس به خبرنگار مهر گفت: دستورالعمل پیشگیری و کنترل ویروس کرونا بر اساس تجربههای بین المللی تهیه و به تأسیسات گردشگری و هتلهای سراسر کشور ابلاغ شده است و همچنین دستورالعمل و بخشنامه برای ۲۲ دستگاه عضو کمیته ستاد اجرایی خدمات سفر تهیه و ابلاغ شده است.
علی اصغر مونسان اضافه کرد: اجرای راهکارهای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به همه هتلها و تأسیسات گردشگری ابلاغ شده و لازم الاجرا است، هتلها و اقامتگاهها میبایست، از پذیرش مهمانان مشکوک مخصوصاً افرادی که درگیر کرونا هستند، خودداری کنند.
وی گفت: کنترل پاسپورت مسافران و شناسایی افرادی که در ماههای اخیر به چین سفر کردهاند، یکی از مواردی است، که در دستورالعملها بوده و همچنین آموزش پرسنل در خصوص نحوه شناسایی و برخورد با مسافران مشکوک به بیماری و اقدامات پیشگیرانه نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
علی اصغر مونسان اضافه کرد: کمیته گردشگری و فضاهای ورزشی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مصوب شده است، که از برگزاری اردوهای دانشجویی و دانش آموزی تا عادی شدن شرایط جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به کلیه موزههای کشور، مراکز تاریخی و فرهنگی و گردشگری ابلاغ شده از پذیرش بازدیدهای گروهی خودداری کنند.
متأسفانه هنوز برخی از افراد شیوع بیماری کرونا را جدی نگرفته و مشغول سفر هستند، اما به صورت کلی عملکرد مردم در خصوص پرهیز از سفرها و ماندن در خانه نشان میدهد، که توصیههای انجام شده در این مورد جدی گرفته شده و به خوبی مخاطرات ناشی از بی توجهی به هشدارها درک شده و امیدواری وجود دارد، با رعایت بهتر این توصیهها شاهد کنترل ویروس کرونا در کشور و استان تهران باشیم.
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