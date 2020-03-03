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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

آغاز درختکاری مسیر یاسوج به سی سخت با پوشش قریب به ۳۰۰۰ اصله درخت

آغاز درختکاری مسیر یاسوج به سی سخت با پوشش قریب به ۳۰۰۰ اصله درخت

یاسوج- مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز درختکاری مسیر یاسوج به سی سخت با پوشش قریب به ۳۰۰۰ اصله درخت خبر داد.

پژمان نیک اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به تعهدات انجام گرفته در خصوص پروژه راهسازی در این مسیر و جایگزینی برای درخت‌های قطع شده در محدوده مسیر یاسوج به سی سخت، عملیات حفر گودال و آغاز درختکاری در این مسیر انجام شد.

نیک اقبالی گفت: بیش از ۳۰۰۰ گودال در این مسیر حفر خواهد شد و شاهد کاشت نهال خواهیم بود.

نیک اقبالی اظهار داشت: قریب به یک هزار اصله درخت طی پروژه راهسازی در این مسیر قطع شده که بر اساس تعهدات، ۳۰۰۰ درخت در این مسیر کاشته خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان گفت: نگاه ما در توسعه و راهسازی حفظ تعادل بین محیط زیست و ارتقای زیرساخت‌ها است.

کد مطلب 4868469

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