مسئله کوزوو راه حل فوری ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، لاوروف که خود در نشست این دو مقام شرکت کرده بود درجمع خبرنگاران گفت که با وجود توافق دو طرف برای یافتن راه حلی برای کوزوو، اما امید به حل این مناقشه در آینده نزدیک وجود ندارد.

لاوروف خاطر نشان کرد که دو کشور در خصوص جستجوی راه حل متقابل که مورد پذیرش دو طرف باشد توافق کردند، اما درعین حال اضافه کرد که چشم اندازی برای یافتن این راه حل در آینده ای نزدیک وجود ندارد.

وی گفت که البته رئیس جمهور روسیه از تفاهم طرف آمریکایی در این باره که لازم است تا اظهارات بین دو کشور نرمتر و بر روی کارهای ملموس تمرکز شود، حمایت کرد.

روز گذشته رایس دیدار خود را از روسیه آغاز کرد و موضوع هسته ای ایران، بحران اتمی کره شمالی، استقرار سامانه دفاع ضد موشکی آمریکا دراورپا و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی در جهان و رسیدن به یک صلح در خاورمیانه از دیگر بحث های پوتین با رایس بوده است.

رایس همچنین امروز با نمایندگان جامعه مطبوعاتی روسیه دیدار کرد و در مورد مسائل سیاسی، اجتماعی، واقتصادی با آنها به گفتگو نشست.



تعدادی از شخصیت های اجتماعی و مطبوعاتی روسیه از جمله "کنستانتین رمچوکوف " صاحب امتیاز روزنامه "نزاویسیمایا گازتا"، "لئونید گوسمن" معاون حزب "اتحاد نیروهای راستگرا"و "آلکسی کارتونف " نماینده بنیاد بین المللی "نووایا یوراسیا" در دیدار 90 دقیقه ای با رایس که در محل سفارت آمریکا در مسکو صورت گرفت، حضور داشتند.

اخیراً آمریکا و اروپا طرحی را برای استقلال کوزوو آماده می کنند که این طرح مورد مخالفت روسیه قرار گرفته و اخیراً این مسئله تبدیل به یکی از مسائل چالش برانگیز در روابط مسکو- واشنگتن شده است.