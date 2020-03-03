افزایش بارندگی ها در زنجان/هوا گرمترمی شود

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارشها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از اول مهرماه تا کنون بیش از ۲۰۰ میلی متر بارش در استان زنجان ثبت شده است.
وی اظهار کرد: این میزان بارش در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۷ درصد رشد دارد و امیدواریم بارشها تا پایان سال افزایش پیدا کند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سامانه بارشی به تدریج از استان خارج شده و تا پایان هفته بارشی نداریم و شاهد مه در برخی از مناطق خواهیم بود.
همتی ابراز کرد: طی چند روز آینده وزش باد استان را فرا میگیرد که در این میان به شهروندان توصیه میشود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.
وی افزود: دمای هوای استان از روز چهارشنبه روند افزایشی داشته و هوا گرمتر میشود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: دمای فعلی شهر زنجان منفی ۳ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز یک درجه سانتی گراد سرد شده است.
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