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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

افزایش بارندگی ها در زنجان/هوا گرمترمی شود

افزایش بارندگی ها در زنجان/هوا گرمترمی شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: از اول مهرماه تا کنون بیش از ۲۰۰ میلی متر بارش در استان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد رشد دارد.

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارش‌ها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: از اول مهرماه تا کنون بیش از ۲۰۰ میلی متر بارش در استان زنجان ثبت شده است.

وی اظهار کرد: این میزان بارش در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۷ درصد رشد دارد و امیدواریم بارش‌ها تا پایان سال افزایش پیدا کند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: سامانه بارشی به تدریج از استان خارج شده و تا پایان هفته بارشی نداریم و شاهد مه در برخی از مناطق خواهیم بود.

همتی ابراز کرد: طی چند روز آینده وزش باد استان را فرا می‌گیرد که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده خود داری کنند.

وی افزود: دمای هوای استان از روز چهارشنبه روند افزایشی داشته و هوا گرم‌تر می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: دمای فعلی شهر زنجان منفی ۳ درجه سانتی گراد است که نسبت به دیروز یک درجه سانتی گراد سرد شده است.

کد مطلب 4868498

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