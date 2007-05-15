داد و ستد 90 میلیارد ریال کالا در بورس فلزات تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران، تالار این بورس در روز سه‌شنبه شاهد جمعا 26 هزار و 400 تن عرضه و در مقابل یک هزار و 470 تن تقاضا برای محصولات فوق‌الذکر بود.

در روز سه شنبه در گروه آلومینیوم، در 3 رینگ معاملاتی جداگانه 740 تن انواع محصولات آلومینیومی به ارزش 23 میلیارد و 818 میلیون ریال به صورت نقدی داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 51/75 و 33/26 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

66 میلیارد و 627 میلیون و 130 هزار ریال به صورت نقدی معامله شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 49/24 و 67/73 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

با وجود عرضه 25 هزار تن تیرآهن 14 در گروه محصولات فولادی در این روز به دلیل فقدان تقاضا هیچگونه داد و ستدی در این گروه انجام نشد. در روز سه‌شنبه در گروه محصولات مس و روی هیچگونه عرضه‌ای صورت نگرفت.

