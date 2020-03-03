خبرگزاری مهر، گروه استانها - هیفاء پردل: چند هفتهای است استان قم درگیر شیوع بیماری کرونا ویروس است و بیمارستانها و اورژانس این شهر هم دیگر ظرفیت بستری بیماران مشکوک به کرونا را ندارند؛ این روزها با توجه به اطلاعرسانیهایی که میشود مبینی بر استفاده از ماسک در اماکن عمومی و استفاده از ژل و مواد ضدعفونی کننده برای جلوگیری از شیوع این ویروس موذی آمار مراجعات مردم به داروخانهها زیاد شده است.
ترس از کرونا قبل از ورود این ویروس به کشور، به اندازهای نبود که مردم را روانه داروخانهها کند اما بعد از شیوع این بیماری در شهری مانند قم که جزو استانهای درگیر با این بیماری است مراجعه به داروخانهها برای تهیه ماسک و محلولهای ضد عفونی کننده، غیر قابل تصور است.
با توجه به اینکه صداوسیما و دیگر رسانهها از شروع خط تولید ماسک از سوی واحدهای تولیدی در سراسر کشور و حتی خود شهر قم خبر دادهاند ولی هنوز در استان با بحران کمبود ماسک، الکل، ژل و مواد ضدعفونی کننده که جزو حداقلهایی برای ایمنی در برابر ویروس کرونا است روبرو هستیم.
به هر داروخانهای هم در قم اعم از خصوصی، دولتی و شبانهروزی سر زدیم یا با کلمه نداریم مواجه شدیم و یا تابلوی ماسک و ژل ضد عفونی نداریم داروخانههای قم مزین شدهاند؛ در حالی که قیمت ماسک ۳ لا و عادی از سوی وزارت بهداشت و سازمان صمت ۵۰۰ و یا بعضاً ۱۰۰ تومان اعلام شده ولی در بعضی داروخانهها با قیمت بالایی به فروش میروند، کمبود ماسک و مواد ضد عفونی کننده و یا افزایش قیمت آن نگرانیهای مردم را بیشتر کرده است در حالی که همه استرس ویروس کرونا را هم دارند.
حال سوال اینجا است در شهری مانند قم که شیوع این ویروس بالا است و آمار بیماران مشکوک به این ویروس در بیمارستانها رو به افزایش است پس چرا با کمبود ماسک روبرو است؟ مگر نه اینکه باید این شهر بحرانی بیشتر از سوی مسئولان مورد توجه قرار گیرد؟ چرا در زمینه عرصه و فروش ماسکها و مواد ضد عفونی که این روزها مردم به آن دل خوش کرده تا بلکه از ویروس کرونا در امان باشند کسی رسیدگی نمیکند؟ چرا به مشکلات مردم قم رسیدگی نمیشود؟ نمایندگان مجلس این روزها سرگرم چه کاری هستند؟
مشکل نداریم داروخانههای قم
یک شهروند قمی به خبرنگار مهر میگوید: الآن چند ساعتی است که بیشتر داروخانههای سطح شهر قم را رفتهام ولی نتوانستم ماسکی برای خود و خانوادهام تهیه کنم؛ مگر ماسک عادی اکنون در شرکتهای ما در حال تولید نیست؟ این ماسکها کجا رفته است؟ چرا کسی به مشکل مردم رسیدگی نمیکند؟
جلال کاویانی میافزاید: برای تهیه ژل دست به یکی از داروخانههای قم که مرجع خوبی برای تهیه داروهای کمیاب در شهر قم است مراجعه کردم یک تیوپ کوچکی از ژل ضد عفونی کننده دست را ۱۶ هزار تومان به مردم میفروشند، چرا کسی رسیدگی نمیکند؟ محلول ضد عفونی کننده تا ۴۰ هزار تومان به فروش میرسد مردم در این روزها نگران چه باشند، ویروس و یا نبود ماسک و مواد ضدعفونی؟
وقتی ماسک در داروخانهها نیست چگونه از مغازهها و بعضی بقالیها با قیمت دو برابر سر در آورده است یک بانوی خانهدار قمی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، میگوید: چندین داروخانه را در سطح شهر پیگیری کردم حتی یک دانه ماسک را نتوانستم پیدا کنم در حالی که در رسانه ملی از توزیع اقلام مختلف بهداشتی از جمله ژل و مواد ضدعفونی کننده و ماسک به اندازه کافی در داروخانهها خبر میدهند؟ چرا ماسکها نایاب شده است؟
محدثه لرستانی میافزاید: گفته بودند تا ساعت ۱۲ مواد و اقلام بهداشتی را توزیع میکنیم با آنکه داروخانه از منزل ما دور است به خاطر خرید ماسک دوباره مراجعه کردم ولی چیزی به اسم اقلام بهداشتی ندیدیم در حالی که بعضی مغازهداران این ماسک را به ویژه نوع فیلتر دار آن را ۱۶ هزار تومان میفروشند، مردم استرس دارند و نیاز به ماسک و این اقلام بهداشتی دارند.
به گفته وی، وقتی ماسک در داروخانهها نیست چگونه از مغازه دارها و حتی بعضی بقالیها آن با قیمت دو برابر سر در آورده است؟ شرایط قم بحرانی است مردم هم ترس این ویروس را دارند و هم ترس کمبود اقلام بهداشتی.
به عنوان یک فرد عادی چند داروخانه را رفتم ولی با تابلوی ژل بهداشتی و مواد ضد عفونی را نداریم مواجه شدم؛ به داروخانهای نزدیک بیمارستان کامکار که یکی از بیمارستانهایی که بیماران کرونایی را بستری میکند رفتم، میپرسم ماسک دارید؟ که دو ثانیه بعداً با جواب نداریم مواجه شدم و گفتند دستکش داریم و در حالی که باید طبق سهمیه هر ۴ جفتی یک هزار تومان به فروش رود اینجا ۴ جفت ۷ هزار تومان است.
فروش دستمال مرطوب به جای ژل
یکی از شهروندان قمی نیز میگوید: در یکی از داروخانههای شبانهروزی که مأمور توزیع اقلام بهداشتی است ژل ضد عفونی کننده را خواستم که گفته شد به جای آن از دستمال مرطوب آنتی باکتریال استفاده کنید فرقی ندارد قیمت را که پرسیدم گفتند ۲۰ هزار تومان است.
سیده طاهره حسینی افزود: حال شاید من توان خرید را داشته باشم ولی یک خانواده کارگر در این وضعیت بحرانی چگونه میتواند در قبال این ویروس خود و خانوادهاش را ایمن کند؟ ماسک که نیست اگر هم وجود دارد باید در بازار سیاه آن را پیدا کنیم؟ به جای اینکه در شهری مانند قم این اقلام رایگان در اختیار مردم قرار گیرند وقتی اقلام بهداشتی نیست و یا گران فروشی میشود مردم چه کار کنند؟
وی بیان میکند: پای صحبت دست اندرکاران وزارت بهداشت و کارشناسان بهداشت که مینشینیم از ضد عفونی کردن دستها و استفاده از ماسک برای افراد خاص در اماکن عمومی صحبت میشود مگر از وضعیت کمبود ماسک و احتکار و گرانی آن خبر ندارند؟
به گفته وی، جالب اینکه میگویند اسکناس پول، عابر بانک و… منبعی آلوده برای ویروس است پس چرا دستکش را گران میفروشند و یا ژل ضدعفونی کوچک دست که در فروشگاهها ۹ هزار تومان است در داروخانه اگر بود ۱۶ هزار به فروش میرسد؟
تشکیل اکیپ ویژه دادستانی قم برای برخورد با گران فروشی لوازم بهداشتی
دادستانی عمومی و انقلاب قم ضمن هشدار به گرانفروشان و سودجویان میگوید: با هرگونه گرانفروشی و احتکار به ویژه در زمینه توزیع ماسک و مواد ضد عفونی کننده به شدت برخورد میشود متأسفانه شاهد سودجویی برخی افراد و فروشندگان و داروخانههای سطح استان قم در زمینه احتکار ماسک و مواد شوینده بهداشتی هستیم.
حجت الاسلام حسن غریب میافزاید: در پی شیوع ویروس کرونا و افزایش تقاضای مردم برای تهیه ماسک و مواد ضد عفونی کننده متأسفانه شاهد سودجویی برخی فروشندگان و داروخانهها در این زمینه بودیم که اقدام به احتکار ماسک، مواد ضدعفونی کننده و… کرده بودند.
وی تأکید کرد: در این راستا اکیپی ویژه متشکل از عوامل دادستانی و سازمان صنعت و معدن و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و عوامل بسیج بهصورت شبانهروزی برای برخورد با احتکار و گرانفروشی ماسک و مواد شوینده در قم تشکیل شده است و با هرگونه موردی که مشاهده شود به سرعت و قاطعیت برخورد خواهد شد.
به احدی اجازه نمیدهیم استفاده کند و بخواهد کالایی را احتکار کرده یا با قیمتهای گزاف در اختیار مردم قرار دهد
دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به اینکه با محتکران و گران فروشان با اشد مجازات برخورد خواهد شد، تصریح کرد: با مسئولان ارگانهای مرتبط جلسه مشترکی برگزار شده و بازرسیها در این زمینه با شدت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی گفت: ۱۹۰ گزارش تخلف به سامانه گزارشهای مردمی دادسرای قم ارسال شده و این گزارشها برای بررسی دقیق به گشتهای ویژه ارسال شده است.
حجت الاسلام غریب تأکید کرد: در شرایطی که مردم به برخی از کالاها برای حفظ بهداشت و سلامت نیاز دارند به احدی اجازه نمیدهیم که در این شرایط به سو استفاده پرداخته و بخواهد کالایی را احتکار کرده یا با قیمتهای گزاف در اختیار مردم قرار دهد.
بازرسی از واحدهای عرصه مواد شوینده و بهداشتی
رئیس اتاق اصناف قم نیز میگوید: با وجود ۱۵ بازرسی که داریم در حال کنترل عرصه و فروش مواد ضد عفونی و شوینده هستیم و به صورت کامل داروخانهها و واحدهای عرصه را کنترل خواهیم کرد.
طبق گفتههای حسن احمدلو در روزهای نخست بحران و عرصه مواد ضد عفونی و ماسک قیمتها بالا بود و محلول ضد عفونی از ۶۰ هزار تومان اکنون به ۳۰ هزار تومان رسیده و ژل شستشو هم ۹ هزار تومان عرضه میشود.
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