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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۰:۰۲

تمهیدات لازم برای بازگشت زائران پاکستانی در نظر گرفته شده است

تمهیدات لازم برای بازگشت زائران پاکستانی در نظر گرفته شده است

زاهدان- معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از اتخاذ تمهیدات لازم برای بازگشت زائران پاکستانی در پایانه مرزی میرجاوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، تیمور باقری اظهار داشت: هم‌اینک به دلیل شیوع ویروس کرونا، در پایانه مرزی میرجاوه تبادل عادی کالا و مسافر انجام نمی‌شود و صرفاً به ناوگان و اتباع دو کشور ایران و پاکستان که قصد بازگشت به کشورهای متبوع خود را دارند اجازه تردد داده می‌شود.

وی افزود: بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده تمامی زائران پاکستانی که از سایر نقاط کشور جهت بازگشت به کشور خود وارد سیستان و بلوچستان می‌شوند، بدون توقف در زاهدان مستقیم عازم پایانه مرزی میرجاوه شده و پس از انجام تشریفات لازم از طریق مرز مذکور از کشور خارج می‌شوند.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: همچنین تبادل کالا در پایانه مرزی میلک در همجواری با کشور افغانستان به روال معمول در حال انجام بوده اما تردد مسافری صرفاً برای خروج اتباع این کشور برقرار است.

کد مطلب 4868519

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