تمهیدات لازم برای بازگشت زائران پاکستانی در نظر گرفته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، تیمور باقری اظهار داشت: هم‌اینک به دلیل شیوع ویروس کرونا، در پایانه مرزی میرجاوه تبادل عادی کالا و مسافر انجام نمی‌شود و صرفاً به ناوگان و اتباع دو کشور ایران و پاکستان که قصد بازگشت به کشورهای متبوع خود را دارند اجازه تردد داده می‌شود.

وی افزود: بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده تمامی زائران پاکستانی که از سایر نقاط کشور جهت بازگشت به کشور خود وارد سیستان و بلوچستان می‌شوند، بدون توقف در زاهدان مستقیم عازم پایانه مرزی میرجاوه شده و پس از انجام تشریفات لازم از طریق مرز مذکور از کشور خارج می‌شوند.

معاون حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان گفت: همچنین تبادل کالا در پایانه مرزی میلک در همجواری با کشور افغانستان به روال معمول در حال انجام بوده اما تردد مسافری صرفاً برای خروج اتباع این کشور برقرار است.