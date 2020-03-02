تامین مواد اولیه وتولید کالای بهداشتی مهمترین رسالت این روزها است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد مبارزه با کرونای استان قزوین دوشنبه شب با حضور تابش مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور، عیسی قبادی معاون اقتصادی استانداری، نبیل رئیس سازمان صمت، قجر بیگی معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی و مدیران چند واحد صنعتی در محل سازمان صمت قزوین تشکیل شد.

عباس تابش در این جلسه اظهار داشت: مرحله خاصی در تاریخ دنیا و کشور را شاهدیم و اتفاقی که از جایی دیگر آغاز شد و ما هم متأثر شدیم چالش‌های زیادی ایجاد کرده و طبیعی بود تا خود را هماهنگ کنیم مدتی طول بکشد.

وی اضافه کرد: قرارگاه مقابله با کرونا در کشور شکل گرفته هر چند اتفاقاتی رخ داد که با تصمیم اشتباه و منع فروش ماسک در داروخانه‌ها تنش ایجاد شد و با مکاتبات انجام شده داروخانه‌ها عرضه این محصول را آغاز می‌کنند.

تابش اظهار داشت: از دیروز تولید کنندگان ماسک، الکل، ضد عفونی کننده و دستکش یک بار مصرف افزایش یافته و با تعیین بازرس مقیم بر اساس حواله‌ای که معاون غذا و دارو صادر کند اجناس تحویل شرکت‌های پخش داده می‌شود تا توزیع شود.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: در بازدید از واحدهای تولید مواد ضد عفونی کننده برای افزایش تولید در سه شیفت هماهنگی لازم صورت گرفته تا در صورت تأمین مواد اولیه بتوان نیازهای مردم را تأمین کرد.

ماسک وارد می‌شود

وی اضافه کرد: برای واردات ماسک اقدام شده و وزارت بهداشت خرید آن را تضمین کرده است هر چند در این میان برخی فرصت طلبان کالای بهداشتی را احتکار کرده‌اند که پس از کشف به سرعت توسط وزارت بهداشت توزیع می‌شود.

تابش یادآور شد: امشب از چند واحد تولید الکل و مواد ضد عفونی کننده در شهر صنعتی البرز دیدن می‌کنیم تا بتوانیم با رفع موانع تولید به افزایش میزان تولید کمک شود و در این میان برخی کالاها از طریق شبکه توزیع و لجستیک و قرارگاه کرونا عرضه می‌شود تا بتوانیم درست عمل کنیم

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور با تشکر از تولیدکنندگان متعهد که در این شرایط برای کمک به سلامت شهروندان وارد میدان شده‌اند گفت: خوشبختانه تولید در سه شیفت موجب شده بخشی از نیازهای مردم را تهیه کنیم و این روند با شدت ادامه دارد.

کاسبان کرونا شرمنده تاریخ خواهند شد

تابش اظهار داشت: در این میان برخی فرصت طلبان از مشکلات ایجاد شده برای خود کیسه دوخته‌اند و کاسبان کرونا شده‌اند که با عبور از این شرایط بدون شک این افراد شرمنده تاریخ خواهند شد.

وی گفت: هر جا از مردم کمک خواستیم مأیوس نشدیم و امروز هم به همت تولیدکنندگان واقفیم و علیرغم اینکه بیش از ۹۹ درصد مردم شرایط را درک کرده‌اند اما در کف بازار افرادی هستند که دنبال کاسبی از کرونا هستند که بازرسان آنها را شناسایی و به دست دستگاه قضائی خواهند سپرد.

تابش اضافه کرد: امسال قرار بود بازرسی‌ها در ایام عید دو برابر شود و در حالی که سال قبل ۴۴۰۰ بازرس داشتیم امسال این ظرفیت دو برابر شده و از ظرفیت بسیج اصناف هم استفاده خواهیم کرد.



وی افزود: برای اولین بار از ۵۰ خودرو متحدالشکل برای بازرسی استفاده شده و بر اساس سامانه انبارها وارد کار شدیم و بیش از ۱۵ قلم کالا مشمول اعلام موجودی شده که دستکش یک بار مصرف، شوینده‌ها، ماسک، الکل و ضد عفونی ها مشمول اعلام موجودی است تا احتکار تلقی نشود.

تابش گفت: بر اساس ابلاغ دادستانی این کالاها مشمول قواعد مدنی و کیفری هم می‌شود و هرجا میزان آن اعلام نشده باشد احتکار تلقی می‌شود.

وی اضافه کرد: باید مردم احساس آرامش کنند گاهی خبرهایی در فضای مجازی منتشر می‌شود که آرامش مردم را بر هم می‌ریزد که باید از رسانه‌های رسمی و معتبر کسب اطلاع کرد.

معاون وزیر صمت بیان کرد: در این وضعیت کسانی هم هستند که با توزیع رایگان کالاهای بهداشتی به صورت خیرخواهانه وارد عرصه شده‌اند اما برخی دنبال کلاه نمدی برای خود هستند که انسان‌های سودجو بدون شک روسیاه تاریخ خواهند بود و افرادی که با سلامت مردم بازی می‌کنند رسوا خواهند شد.

تابش اظهار داشت: امروز به جای گلایه از همدیگر باید در کنار هم از تولید کننده درخواست کنیم با همه توان وارد چرخه مصرف شوند.

وی اضافه کرد: تأمین مواد اولیه، جلوگیری از توزیع غیر برنامه ریزی شده محصول و افزایش تولید مهمترین رسالت وزارت صمت است و بازرسان ما تمام وقت در واحدهای تولید حضور دارند و از بسیج اصناف استفاده می‌کنیم تا کارها شتاب گیرد.

مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور گفت: در وضعیت پر حاشیه باید در مسیر سلامت مردم گام برداریم و همه توزیع ها از طریق قرارگاه صورت گیرد و باید همه کمک کنیم شبکه توزیع چابک شود تا تولیدات را وارد شبکه توزیع کنیم.

تابش دوشنبه شب از چند واحد تولید الکل، مواد ضدعفونی کننده در شهر صنعتی البرز بازدید کرد.