۳۶۰۰ طرح اشتغالزایی کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی اجرایی شد

سید رضا حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری سه هزار و ۶۱۰ طرح اشتغالزایی در استان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح‌ها هزار و ۳۱۷ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان پرداخت شده است، گفت: همچنین این طرح‌ها چهار هزار و ۳۱۲ فرصت شغلی ایجاد کرده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی بیان کرد: از این تعداد ۹۱۸ طرح توسط مجریان زن و دو هزار و ۶۹۲ طرح توسط مجریان مرد اجرایی شده است.

حسینی ادامه داد: همچنین از مجموع کل طرح‌ها، هزار و ۲۳۰ مورد شهری و دو هزار و ۳۸۰ مورد روستایی بوده که نقش بسزایی در ایجاد اشتغال و رونق روستاها داشته است.

وی بیان کرد: طرح‌های اشتغال سال جاری در زمینه‌های کشاورزی، دامداری، صنفی، صنعتی، صنایع دستی و خدمات اجرایی شده است.

حسینی اظهار کرد: طرح‌های اشتغال سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ تعداد ۱۶۸ درصد و به لحاظ مبلغ ۳۲۸ درصد رشد داشته است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری ۱۹ هزار و ۵۷۳ فقره نظارت بر طرح‌ها انجام شده است.