به گزارش خبرنگار مهر، یک کپی ترمیم شده از فیلم 1956 "بادکنک قرمز" لاموریس شنبه آینده در قالب بخش جنبی شب کارگردان‌ها شصتمین دوره جشنواره کن به نمایش درمی آید.

"بادکنک قرمز" داستان پسربچه ای است که در خیابان های پاریس‌‌ با بادکنکی قرمز دوست می شود. در نمایش هفته آینده نسخه جدید خود آن پسر بچه ـ پاسکال لاموریس، پسر کارگردان ـ برای تبلیغ فیلم که ضمنا برنده اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی هم شد، به کن می آید.به گزارش رویترز، پسر لاموریس وقتی در این فیلم بازی کرد پنج سال بیشتر نداشت. او گفت: "بچگی من عادی نبود. آدم ها مرا می شناختند و می خواستند درباره فیلم با من صحبت کنند." پاسکال با پرهیز از حرفه بازیگری، بیشتر در بخش فنی فیلم ها به فعالیت خود ادامه داد. او یک فیلم هم ساخته که هنوز به نمایش درنیامده است. پاسکال در عین حال حقوق فیلم های پدر خود را در اختیار دارد.لاموریس در 1970 در جریان فیلمبرداری پروژه ای تحت عنوان "باد عشاق" در ایران بر اثر سقوط بالگرد کشته شد. او هنگام مرگ 48 سال داشت. نسخه کامل شده آن فیلم در 1978 به نمایش درآمد و نامزد اسکار بهترین فیلم مستند شد. برای ترمیم "بادکنک قرمز" و یک فیلم کوتاه دیگر از لاموریس به نام "یال سفید" (1952) درباره یک پسر و اسب او، بیش از 200 هزار دلار هزینه شده است. این دو فیلم در قالب یک فیلم بلند در جشنواره کن پخش می شوند."بادکنک قرمز" چند نسل را مجذوب خود کرده و همچنان فیلمی تاثیرگذار است. "پرواز بادکنک قرمز" ساخته هو هسیائو ـ هسین با بازی ژولیت بینوش که در بخش نوعی نگاه شصتمین جشنواره کن افتتاح می شود، اقتباسی آزاد از فیلم لاموریس است.اولیویه پر، رئیس بخش شب کارگردان های جشنواره کن، در این زمینه گفت: "برنامه ریزی برای نمایش نسخه ترمیم شده "بادکنک قرمز" و "یال سفید" پیش از انتخاب فیلم هو هسیائو ـ هسین برای بخش نوعی نگاه انجام شده بود. این تصادف بسیار جالب است."لیزا، دختر پاسکال لاموریس، شنبه هفته آینده این فیلم را به کن معرفی می کند که از قضا آن روز، دهمین سال تولد اوست.