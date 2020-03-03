انجام ۱۴۱۵ ماموریت آتش نشانی در بیرجند/۴۰۹ مورد حریق مهار شد

علی حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: آتش‌نشانان بیرجند طی ۱۱ ماهه سال جاری به هزار و ۴۱۵ مأموریت اعزام شدند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۲۰۵ مورد خارج محدوده شهری و هزار و ۲۱۰ مورد در داخل محدوده شهری رخ داده که کاهش این حوادث نیازمند توجه همشهریان است.

حسینی از مهار ۴۰۹ مورد حریق طی این مدت در بیرجند خبر داد و گفت: از شهروندان خواستاریم با رعایت نکات ایمنی و توجه به توصیه‌های آتش‌نشانی، مانع بروز این گونه حوادث شوند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری بیرجند بیان کرد: طی ۱۱ ماهه سال جاری ۷۶۵ نفر توسط نیروهای امدادی این سازمان نجات یافته‌اند.

وی با بیان اینکه بر اثر این حوادث ۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند، اظهار کرد: همچنین این حوادث ۱۹۶ مصدوم بر جای گذاشته است.

حسینی با بیان اینکه طی تابستان و روزهای گرم سال مشاهده مار، بیش‌ترین آمار اعزام مأموریت را به خود اختصاص داده است، گفت: به شهروندان توصیه می‌شود با مشاهده مار ابتدا خونسردی خود را حفظ کرده و سپس با شماره ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی تماس گیرند.

وی با اشاره به ایام پایان سال و پیش رو بودن چهارشنبه سوری بیان کرد: از خانواده خواستاریم با هشدارها و توصیه‌هایی، فرزندان شأن را نسبت خطرهای حضور در این مراسم آگاه کنند.