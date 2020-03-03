  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۷:۳۳

از ترس شیوع کرونا؛

آمریکا رزمایش نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی را لغو کرد

آمریکا رزمایش نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی را لغو کرد

یک مسئول آمریکایی در وزارت دفاع این کشور از لغو رزمایش نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، یک مسئول آمریکایی در وزارت دفاع این کشور از لغو رزمایش نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس این گزارش، آمریکا از ترس شیوع ویروس کرونا اقدام به لغو این رزمایش نظامی کرد.

آمریکا پیش از این نیز از لغو رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور خبر داده بود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان با گسترش ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند.

این ویروس تاکنون قربانیانی در کشورهای مختلف جهان برجای گذاشته است.

کد مطلب 4868541
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها