آمریکا رزمایش نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، یک مسئول آمریکایی در وزارت دفاع این کشور از لغو رزمایش نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس این گزارش، آمریکا از ترس شیوع ویروس کرونا اقدام به لغو این رزمایش نظامی کرد.

آمریکا پیش از این نیز از لغو رزمایش نظامی مشترک با کره جنوبی به دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا در این کشور خبر داده بود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان با گسترش ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند.

این ویروس تاکنون قربانیانی در کشورهای مختلف جهان برجای گذاشته است.