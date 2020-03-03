به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، فرانک قدسی اظهار داشت: در شرایط بحرانی و در مقابل ویروس کرونا با کنترل هیجان از دامنزدن به استرس و دوری از شایعات، از تبعات منفی پیشگیری کنید.
وی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا در این ایام، استفاده از توانایی علمی و تخصصی مشاوران و روانشناسان برای ارائه برنامههای آموزشی در راستای تقویت مهارتهای روانی، اجتماعی و بهبود عملکرد در مقابله و کنترل بحران ویروس کرونا ضروری است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان ادامه داد: استرس و نگرانی ناشی از ابتلای به ویروس کرونا و اخبار کاذب در بعضی از شبکههای اجتماعی منجر به فشارهای روانی و در نتیجه اختلال در فعالیتها شده است.
قدسی یادآور شد: با توجه به ضرورت موضوع باید در راستای پشتیبانی از خدمات پزشکی و درمانی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و ظرفیت صدا و سیما، از روانشناسان و مشاوران متخصص برای آموزش تقویت مهارتهای روانی، اجتماعی و بهبود عملکرد خانوادهها در مقابله و کنترل و درمان کرونا استفاده شود که خوشبختانه هماهنگیهای لازم برای اجرای این امر بهعمل آمده است.
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