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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۳۸

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان مطرح کرد:

اختلال در فعالیت افراد به‌دلیل استرس ناشی از ابتلا به کرونا

اختلال در فعالیت افراد به‌دلیل استرس ناشی از ابتلا به کرونا

سنندج - مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان گفت:استرس ناشی از ابتلا به کرونا و اخبار کاذب در بعضی از شبکه‌های اجتماعی منجر به فشارهای روانی و اختلال در فعالیت افراد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، فرانک قدسی اظهار داشت: در شرایط بحرانی و در مقابل ویروس کرونا با کنترل هیجان از دامن‌زدن به استرس و دوری از شایعات، از تبعات منفی پیشگیری کنید.

وی افزود: با توجه به شیوع ویروس کرونا در این ایام، استفاده از توانایی علمی و تخصصی مشاوران و روانشناسان برای ارائه برنامه‌های آموزشی در راستای تقویت مهارت‌های روانی، اجتماعی و بهبود عملکرد در مقابله و کنترل بحران ویروس کرونا ضروری است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کردستان ادامه داد: استرس و نگرانی ناشی از ابتلای به ویروس کرونا و اخبار کاذب در بعضی از شبکه‌های اجتماعی منجر به فشارهای روانی و در نتیجه اختلال در فعالیت‌ها شده است.

قدسی یادآور شد: با توجه به ضرورت موضوع باید در راستای پشتیبانی از خدمات پزشکی و درمانی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و ظرفیت صدا و سیما، از روانشناسان و مشاوران متخصص برای آموزش تقویت مهارت‌های روانی، اجتماعی و بهبود عملکرد خانواده‌ها در مقابله و کنترل و درمان کرونا استفاده شود که خوشبختانه هماهنگی‌های لازم برای اجرای این امر به‌عمل آمده است.

کد مطلب 4868542

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