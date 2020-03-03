نتانیاهو مدعی پیروزی در انتخابات «کنیست» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، بنیامن نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی درحالی که خروجی اولیه شمارش آرا وی را بر «بنی گانتز» رقیب انتخاباتی‌اش مقدم می‌داند؛ خود را پیروز سومین رقابت پارلمانی این رژیم در کمتر از یک سال گذشته، اعلام کرد.

طبق پیش‌بینی‌ها، لیکود حزب متبوع نتانیاهو قادر به کسب ۳۶ تا ۳۷ کرسی پارلمانی (کنیست) خواهد بود و ائتلاف میانه‌رو «آبی-سفید» وابسته به گانتز نیز ۳۲ تا ۳۴ کرسی را از آن خود خواهد کرد.

با این حال، نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که لیکود و متحدان راست‌گرایش از کسب اکثریت پارلمانی باز می‌مانند.

پارلمان رژیم صهیونیستی ۱۲۰ کرسی دارد و طی ۲ انتخابات گذشته نیز هیچیک از ۲ حزب اصلی قادر به کسب اکثریت پارلمانی نشدند.

اگر نتانیاهو ۷۰ ساله قادر به تشکیل کابینه ائتلافی شود، برای پنجمین دور نخست‌وزیر این رژیم خواهد بود.

انتخابات رژیم صهیونیستی ۲ هفته قبل از دادگاه رسیدگی به اتهامات فساد مالی نتانیاهو برگزار شد.