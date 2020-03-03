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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۱۳

صلیب سرخ جهانی:

۸۰ درصد از یمنی‌ها برای زنده ماندن به کمک نیاز دارند

۸۰ درصد از یمنی‌ها برای زنده ماندن به کمک نیاز دارند

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی به اوضاع اسفناک یمنی‌ها در سایه جنگ در این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی به اوضاع وخیم انسانی در یمن اشاره کرد.

مسئولان این کمیته اعلام کردند که ۸۰ درصد از یمنی‌ها به کمک‌های بشر دوستانه برای زنده ماندن نیاز دارند.

این مسئولان تاکید کردند: ۶۵ درصد از یمنی‌ها که تعداد آنها بیش از ۳۰ میلیون نفر است چیزی برای خوردن نداشته و ۶۴ درصد از آنها به امکانات پزشکی نیز دسترسی ندارند.

بر اساس این گزارش، ۵۸ درصد از یمنی‌ها آب سالم برای استفاده نداشته و تعداد زیادی از آنها به دلیل جنگ در این کشور منازل خود را ترک کرده‌اند.

لازم به ذکر است که حمله ائتلاف متجاوز سعودی به یمن باعث به وجود آمدن وخیم‌ترین بحران انسانی عصر حاضر در یمن شده است.

کد مطلب 4868550
فاطمه صالحی

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