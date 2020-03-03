افزایش تولید الکل و مواد ضدعفونی کننده در اصفهان کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رضایی در حاشیه جلسه با فعالان تولید الکل، ژل و محصولات بهداشتی و ضدعفونی کننده، گفت: یکی از مشکلات مردم در روزهای گذشته کمبود برخی از اقلام بهداشتی یا توزیع آن با قیمت بسیار بالا بود که جهت ضدعفونی کردن و گندزدایی مورد نیاز است.

وی با اشاره به فعالیت خوب واحدهای تولیدی این محصولات در اصفهان‌، ادامه داد: متاسفانه به دلیل توزیع نامناسب هرج و مرجی در این مساله وجود داشت و برخی از این محصولات برای مصرف غیر ضروری از اصفهان خارج می‌شد که در این جلسه تاکید شد که با مدیریت صحیح توزیع جلوی این مصارف گرفته شود.

استاندار اصفهان تاکید کرد: در همین راستا روزانه ۳۷.۵ تن الکل برای مصرف استان در نظر گرفته شد که وارد چرخه توزیع خواهد شد و برخی مشکلات بوجود آمده در این زمینه برطرف می‌شود.

وی ادامه داد: اگرچه این مساله در حیطه اختیارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است ولی به جهت رفاه حال بیشتر مردم، استانداری اصفهان در این زمینه ورود پیدا کرد و تولیدکنندگان نیز در این زمینه قول مساعد دادند.