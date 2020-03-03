به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق تلاش‌ها برای معرفی نخست وزیر جدید این کشور را آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، صالح در همین راستا اخیراً با شماری از گروه‌های سیاسی در عراق رایزنی کرده است.

این درحالی است که پیشتر «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق در سخنانی تأکید کرده بود طی ۲ هفته آینده گزینه جدیدی را برای تشکیل کابینه این کشور معرفی می‌کند.

صالح اعلام کرد که این اقدام بر اساس بند ۷۵ قانون اساسی عراق انجام می‌شود.

گفتنی است، اخیراً محمد توفیق علاوی در واپسین روز از مهلتی که برای تشکیل کابینه خود داشت در نامه‌ای رسمی به برهم صالح، رئیس جمهوری عراق از مأموریت تشکیل کابینه انصراف داد و از مردم عراق عذرخواهی کرد.