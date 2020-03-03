  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۲۵

کرونا به مراکش هم رسید

کرونا به مراکش هم رسید

وزارت بهداشت مراکش از ثبت نخستین مورد از ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت مراکش از ثبت نخستین مورد از ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد.

وزارت بهداشت مراکش اعلام کرد که نتایج آزمایشات به عمل آمده از یک شهروند مراکش نشان می دهد که وی به این بیماری مبتلا شده است.

فرد مذکور به تازگی از ایتالیا به مراکش رفته است.

وزارت بهداشت مراکش اعلام کرد که حال این شهروند مراکشی با ثبات بوده و جای نگرانی نیست.

این وزارتخانه بر اتخاذ تدابیر پزشکی لازم برای ممانعت از گسترش ویروس کرونا در مراکش تاکید کرد.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای عربی از گسترش ویروس کرونا در این کشورها خبر داده اند.

کد مطلب 4868562
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها