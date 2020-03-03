کرونا به مراکش هم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت بهداشت مراکش از ثبت نخستین مورد از ابتلا به ویروس کرونا در این کشور خبر داد.

وزارت بهداشت مراکش اعلام کرد که نتایج آزمایشات به عمل آمده از یک شهروند مراکش نشان می دهد که وی به این بیماری مبتلا شده است.

فرد مذکور به تازگی از ایتالیا به مراکش رفته است.

وزارت بهداشت مراکش اعلام کرد که حال این شهروند مراکشی با ثبات بوده و جای نگرانی نیست.

این وزارتخانه بر اتخاذ تدابیر پزشکی لازم برای ممانعت از گسترش ویروس کرونا در مراکش تاکید کرد.

این در حالی است که بسیاری از کشورهای عربی از گسترش ویروس کرونا در این کشورها خبر داده اند.