کادر درمانی دانشگاه پزشکی قزوین در مدیریت بیماری کرونا موفق است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد مبارزه با کرونای استان قزوین دوشنبه شب با حضور تابش مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور، عیسی قبادی معاون اقتصادی استانداری، نبیل رئیس سازمان صمت، قجر بیگی معاون دارو و غذای دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداران و مدیران چند واحد صنعتی در محل سازمان صمت قزوین تشکیل شد.

عیسی قبادی در این جلسه اظهار داشت: ویروس کرونا به عنوان یک پدیده همه کشور را در گیر کرده و خیلی از کشورها در تأمین ماسک مشکل جدی دارند و فکر نکنیم فقط ما دچار چالش شده ایم.

وی بیان کرد: در این شرایط نباید فقط به تقاضا دامن بزنیم بلکه باید با برنامه ریزی و فعال کردن همه ظرفیت‌ها با افزایش خط تولید در استان بتوانیم نیازهای خود را تأمین کنیم.

معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: در استان قزوین در زمینه تأمین الکل و مواد ضد عفونی کننده و ژل بهداشتی مطلوب است و با یک ساماندهی قادریم هم نیاز خود و هم برخی استان‌ها را تأمین کنیم اما در تأمین ماسک مشکلاتی داریم که باید برای آن تدبیر شود.

وی گفت: در استان واحد تولید ماسک که ظرفیت بالایی داشته باشد نداریم اما دو واحد کارگاهی که تولید ماسک صنعتی دارد با تغییر خط تولید بخشی از نیازها را تأمین خواهیم کرد.

قبادی افزود: تصمیم اشتباهی که داروخانه‌ها را از عرضه ماسک منع کرد موجب نابسامانی در توزیع شد که با جبران این اشتباه امیدواریم بزودی این وضعیت بهبود یابد.

وی گفت: در استان واحدهای تولید شوینده را مجاب کردیم تغییر خط تولید دهند و محلول ضد عفونی تولید کنند که مواد اولیه آن الکل است که با افزایش ظرفیت کارخانه بیدستان این مشکل هم برطرف می‌شود.

قبادی از تأمین الکل مورد نیاز استان‌های قم، تهران، گلستان و البرز خبر داد و یادآور شد: وظیفه داریم به سلامت همه هموطنان خود کمک کنیم و انتظار داریم از سایر استان‌ها برای تأمین ماسک در قزوین هم اقدام شود.



معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: دانشگاه پزشکی قزوین در این مدت خیلی خوب مدیریت کرد و در کمیته پشتیبانی دو روز است تولید مواد بهداشتی و ضد عفونی به میزان کافی آغاز شده و به نظر می‌رسد داروخانه‌ها و مراکز آرایشی و بهداشتی بهترین محل توزیع این اقلام است که باید ساماندهی مناسب صورت گیرد.

وی تأمین مواد بهداشتی مراکز عمومی، بیمارستانها، جایگاه‌های سوخت؛ رستوران‌ها، را ضروری دانست و یادآور شد: مبادی ورودی و خروجی شهر قزوین باید کنترل دقیق شود با قرنطینه افراد مشکوک از تردد به استان قم و مناطق آلوده جلوگیری شود.

قبادی اظهار داشت: توزیع مواد ضد عفونی و ماسک در ۱۵۰ داروخانه سطح شهر قزوین بزودی آغاز می‌شود تا شهروندان به راحتی به این اقلام دسترسی پیدا کنند.

قبادی اظهار داشت: کادر درمانی، پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی خاکریز اول در مبارزه به بیماری کرونا محسوب می‌شود و جا دارد از تلاش ایثارگرانه این بزرگواران تشکر و قدردانی کنیم.

تابش معاون وزیر صنعت شب گذشته از چند واحد تولید الکل و مواد ضد عفونی کننده در شهر صنعتی البرز دیدن کرد و برای افزایش تولید و تأمین مواد اولیه قول مساعدت داد.