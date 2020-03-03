مجتمع خدمات فناوری دانشگاه علم و صنعت ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم کلنگ زنی مجتمع خدمات فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران با حضور اسماعیل قادری فر مدیر کل دفتر تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سه شنبه ۱۳ اسفند ماه برگزار می شود.

مجتمع خدمات فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ساخته خواهد شد تا در شرق تهران مرکزی برای مراجعه نوآوران وفناوران علاقمند به علم اندوزی و کارآفرینی با سهولت و امکانات متنوع در دسترس باشد.

اسماعیل خان میرزا مدیر دفتر توسعه فناوری و تجاری سازی دانشگاه علم و صنعت ایران در همین رابطه گفت: همه خدمات مورد نیاز در اکوسیستم نوآوری و فناوری از طریق این مجتمع در دسترس قرار می گیرد و علاقمندان راهنمایی های لازم را در این زمینه دریافت خواهند کرد. این افراد هم می توانند از خدمات خود مجتمع استفاده کرده یا در صورت تمایل و نیاز به مجموعه های دیگری مثل صندوق های پژوهش و فناوری در سراسر کشور معرفی شوند.

به گفته مدیر دفتر توسعه فناوری و تجاری سازی دانشگاه علم و صنعت ایران از جمله خدمات ارائه شده در این مرکز می توان به تامین مالی، مشاوره کسب و کار، تامین فضای فیزیکی، مشاوره تهیه طرح کسب و کار، توانمندسازی تیم های دانشجویی و غیره اشاره کرد.

وی افزود: این مجموعه دارای حدود ۲۳۰۰ متر مربع فضای قابل استفاده در دو طبقه بوده و نمادی از توسعه در شرق تهران خواهد بود. مراجعه به مجتمع مذکور و استفاده از امکانات آن از خارج از دانشگاه بدون هیچ گونه محدودیتی میسر خواهد بود و انتظار می رود بهره برداری از آن تا مرداد سال ۹۹ میسر شود.