آب و برق هیچ مشترک گلستانی در اسفند و فروردین قطع نخواهد شد

هادی حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: به دلیل شیوع کرونا کسب و کار و بالتبع درآمد برخی از مشاغل وابسته به بازار کاهش یافته لذا به شرکت‌های آب و برق و گاز اعلام می‌کنم که خدمات رسانی به این مشترکان را قطع نکنند.

وی افزود: کاهش درآمد در همه مشاغل صدق نمی‌کنند زیرا غالب مردم توانایی پرداخت دارند.

حق شناس توضیح داد که غالب مردم روال قبلی درآمدی را مانند گذشته داشته اما برخی از دستفروشان و بازاریان دچار مشکل شده اند که دستگاه‌های خدمات رسان باید مراعات این عده را کنند.

وی با ذکر این نکته که کسب و کار بازاریان به طور قطعی تعطیل نشده اما بازار شب عید تعطیل شده است، گفت: روال عادی بازار برقرار و کسب و کارها حضور دارند لذا به این دستگاه‌ها اعلام می‌کنم که مراعات آن‌هایی که توانایی پرداخت ندارند را کرده و مردم بدانند که آب و برق و گاز و تلفن هیچ مشترکی به دلیل عدم پرداخت در اسفند و فروردین ماه قطع نخواهد شد.

استاندار گلستان تأکید کرد: مردم سعی کنند، قبوض خود را به صورت غیرحضوری و از طریق وبگاه های الکترونیکی پرداخت کنند و به شعب کمتر مراجعه کنند.