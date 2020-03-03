به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا نوری از لغو کلیه جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تا پایان سال خبر داد و گفت: به منظور پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به سال آینده موکول خواهد شد.

محمدرضا نوری با اشاره به بخشنامه معاونت سازمان امور مالیاتی کشور،تشریح کرد: با توجه به شیوع بیماری کرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح کشور، به منظور جلوگیری از گسترش بیماری و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی در سطح استان تهران، جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی «اشخاص حقیقی در کلیه منابع مالیاتی» به سال ۱۳۹۹ موکول شد.

وی افزود: این امر مانع از تشکیل جلسات مزبور به درخواست اشخاص یاد شده نخواهد بود. رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، از مودیان مالیاتی خواست تا از مراجعه غیر ضروری به ادارات امور مالیاتی خودداری کنند و در صورت هرگونه سوال مالیاتی با سامانه ارتباط مردمی ۱۵۲۶ تماس گرفته و پاسخ خود را دریافت نمایند.