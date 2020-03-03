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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۰۷

خلیلیان: هیچ ورزشکار مبتلا به کرونا نداریم

خلیلیان: هیچ ورزشکار مبتلا به کرونا نداریم

سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی گفت: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر ابتلای ورزشکاران به ویروس کرونا نداشته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد خلیلیان سخنگوی ستاد عالی پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا به پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: امروز به اتفاق گروهی از مدیران وزارت بهداشت با سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان دیدار کردیم و خوشبختانه بین دو وزارتخانه ورزش و جوانان و بهداشت برای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا هماهنگی و همراهی خوبی وجود دارد.

خلیلیان سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی درباره تعداد ورزشکاران مبتلا به کرونا یا ورزشکارانی که بهبود پیدا کردند گفت: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر ابتلای ورزشکاران از سطح ملی تا استانی به ویروس کرونا نداشته‌ایم.

کد مطلب 4868594
ساناز سلیمان آبادی

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