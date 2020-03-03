قاچاق کالا ضربه مهلکی برای رونق اقتصاد و تولید ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سیدمحمد حسینی شاهرودی در دیدار فرمانده جدید مرزبانی استان، کار مرزبانی را امری بسیار مشکل و طاقت فرسا دانست و اظهار داشت: امکانات باید متناسب با وضعیت مرز اختصاص یافته و همه دستگاه‌های مسوول در حوزه مرز نیز موظف هستند نقش خود را بطور کامل ایفا کنند.

وی با بیان اینکه تحقق شعار اقتصاد مقاومتی می‌تواند موجب رونق اقتصادی و امنیت بیشتر شود، افزود: مرزبانان دلاور با تلاش در راستای مبارزه با کالای قاچاق ضامن تحقق این شعار بوده و در این راستا نقشی بی نظیری دارند.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: مرزبانان افتخار ملت مسلمان ایران اند چرا که به راستی این مردان بزرگ و بی ادعا پیروان راه شهدا در دفاع از حریم مرزهای کشور اسلامی هستند.

آیت الله حسینی شاهرودی نیروهای مسلح کشور را سد مستحکم ایمان و اراده پولادین در مقابل هجمه‌های سخت و نرم استکبار جهانی دانست و یادآور شد: روحیه شهادت طلبی، اطاعت پذیری از ولایت فقیه و عدم وابستگی به هرگونه حزب و جناح، مدال‌های افتخاری است که تا ابد بر سینه حافظان عرصه نظم و امنیت این مملکت همچون الماس می‌درخشد.

وی بیان کرد: فضیلت مرزبانی از مرز و بوم این مملکت که آغشته به خون شهدای عزیز است، کمتر از فضیلت خدمات رزمندگان در زمان هشت سال دفاع مقدس نیست.

فرمانده مرزبانی استان کردستان نیز در این دیدار گفت: عزت و سربلندی روز افزون کارکنان نیروی انتظامی و مرزبانی در گرو تبعیت از ولی فقیه، قانونگرایی و اجرای قوانین و مقررات است.

سردار علیرضا مرزبانی اظهار داشت: مرزبانان بر سر میثاق خود با امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری استوار هستند و تا آخرین قطره خون خود از مرزهای ایران اسلامی دفاع خواهند کرد.

وی افزود: مرزبانی با تمام وجود از ۲۲۷ کیلومتر مرز استان کردستان مراقبت و محافظت کرده و تحقق سه راهبرد مرزبانی ناجا ارتقای آمادگی عملیاتی، ارتقای تعاملات و کاهش آسیب پذیری به صورت عینی، عملی و میدانی در دستور کار قرار دارد.