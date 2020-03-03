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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۹:۳۳

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد:

پزشکان مطب های خصوصی اجازه توقف فعالیت ندارند

پزشکان مطب های خصوصی اجازه توقف فعالیت ندارند

همدان - رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد گفت: پزشکان مطب های خصوصی که بدون دلیل فعالیت خود را متوقف کنند به نظام پزشکی معرفی می‌شوند.

بهنام رضا مخصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانشکده علوم پزشکی محور هماهنگی مبارزه با کرونا در اسدآباد است و تمامی فعالیت‌ها با هماهنگی این مرکز انجام می‌شود، گفت: بیمارستان قائم (ع) به یک بیمارستان مختص کرونا تبدیل شده و همه امکانات برای این مهم در این مرکز فراهم شده است.

وی با بیان اینکه از همشهریان و مردم استان درخواست شده با انجام «پویش من در خانه می مانم» حلقه اتصال ویروس کرونا با میزبان را قطع کنند، گفت: اگر مردم در خانه بمانند ویروس میزبانی پیدا نمی‌کند تا آن را مبتلا کند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بابیان اینکه امکانات اولیه آزمایشگاهی در اسدآباد وجود دارد و این امر کمک کننده است، گفت: مردم باید فقط در مواقع اورژانسی به بیمارستان مراجعه کرده و در سایر موارد به مطب‌های داخل شهر مراجعه کنند.

مخصوصی تاکید کرد: پزشکان مطب‌های خصوصی که بدون دلیل فعالیت خود را متوقف کنند به نظام پزشکی معرفی می‌شوند.
 

کد مطلب 4868602

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