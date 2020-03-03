پزشکان مطب های خصوصی اجازه توقف فعالیت ندارند

بهنام رضا مخصوصی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانشکده علوم پزشکی محور هماهنگی مبارزه با کرونا در اسدآباد است و تمامی فعالیت‌ها با هماهنگی این مرکز انجام می‌شود، گفت: بیمارستان قائم (ع) به یک بیمارستان مختص کرونا تبدیل شده و همه امکانات برای این مهم در این مرکز فراهم شده است.

وی با بیان اینکه از همشهریان و مردم استان درخواست شده با انجام «پویش من در خانه می مانم» حلقه اتصال ویروس کرونا با میزبان را قطع کنند، گفت: اگر مردم در خانه بمانند ویروس میزبانی پیدا نمی‌کند تا آن را مبتلا کند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بابیان اینکه امکانات اولیه آزمایشگاهی در اسدآباد وجود دارد و این امر کمک کننده است، گفت: مردم باید فقط در مواقع اورژانسی به بیمارستان مراجعه کرده و در سایر موارد به مطب‌های داخل شهر مراجعه کنند.

مخصوصی تاکید کرد: پزشکان مطب‌های خصوصی که بدون دلیل فعالیت خود را متوقف کنند به نظام پزشکی معرفی می‌شوند.

